A Bellusco il bipolarismo perfetto. Colombo cerca il bis contro Mauro

Progressisti contro conservatori, secondo il duello più classico. A portare avanti il centrosinistra per strappare il mandato bis, il sindaco uscente Mauro Colombo, 44 anni, architetto, alla testa di Progetto democratico popolare, la lista che guida il municipio dal 1999. Contro di lui, Maurizio Mauro, 49 anni, dirigente, segretario regionale di Filap (Federazione lavoratori e pensionati), militante di FdI con dietro tutta la coalizione, Lega, Forza Italia, Udc e che si presenta sotto le insegne di CambiAmo Bellusco. Sfida che Colombo intende giocare capitalizzando quando fatto sin qui, puntando su progetti importanti grazie ai fondi del Pnrr". E così è stato: "Rigenerazione urbana e nuova biblioteca, piano che si lega alla casa di comunità e al centro civico in Corte dei Frati con destinazione socio-sanitaria e lavori al via a metà giugno. Nuovi luoghi pubblici che dovranno essere accompagnati da uno sviluppo e da una crescita di servizi alla persona". Nel programma "c’è la riqualificazione di diverse aree urbane", "la nascita del parco dell’acqua sul fronte rischio idrogeologico", "la riforestazione, l’attenzione alle aree agricole boschive", "la riqualificazione delle scuole elementari e medie, un piano da 12 milioni, con imminente avvio di progettazione da 1 milione". Sul fronte sicurezza, "il controllo serale del territorio". Mauro, in caso di vittoria, promette un cambio di passo su tutta la linea, per "un’alternativa al governo attuale". Per l’aspirante primo cittadino serve "un salto di qualità in termini di associazionismo, commercio, sostenibilità ambientale, mondo giovanile, viabilità e di sicurezza, al primo posto nel programma, se eletti potenzieremo il controllo di vicinato e la videosorveglianza, ma vogliamo anche allargare il concetto organizzando corsi per studenti di tutte le età contro bullismo e cyber-bullismo e per non incorrere in problemi on-line". Per la viabilità, il ritorno al doppio senso di marcia in via Ornago e parcheggi in corso Alpi e nella zona delle scuole. Contro la desertificazione Mauro promette "sconto del 50% sulle tasse per tre anni ai negozi che resistono, e del 100% per 24 mesi a chi deciderà di alzare la saracinesca". Bar.Cal.