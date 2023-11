Al teatro di Monza tanti artisti per il concerto benefico “Note di solidarietà”

MONZA- Tradizionale appuntamento con il concerto benefico “Note di solidarietà”, organizzato da Salute Donna ODV, associazione di impegnata nella lotta contro il cancro. Lo spettacolo, domenica 19 novembre, alle 18 al teatro Manzoni, sarà dedicato alla memoria del medico, Nicola Mazzacuva, deceduto alcuni mesi fa.

La serata condotta Katia Fiorelli e Flavio Zinni con la conduzione artistica di Franco Malgioglio vedrà sul palco Annalisa Beretta da The Voice Senior 2023, Colla Zio da Sanremo 2023, Dan e i suoi fratelli da The Band 2022, Duo Idea da Zelig, Gatto Panceri, il cantautore Gioacchino Lanotte collaboratore di Lucio Dalla, il cantautore Max Brera, Ronnie Jones da The Voice Senior 2023 e il grande ritorno sul palco, dopo 40 anni, del gruppo Italiano, conosciuti per Tropicana.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto agli arredi della sala d’attesa del reparto di diagnostica radiologica (risonanza magnetica) dell’Istituto Nazionale dei Tumori milanese. Salute Donna Onlus è un’associazione di volontariato fondata nel 1994 all’interno della Fondazione IRCCS istituto nazionale dei tumori di Milano, attuale sede legale e operativa, da Annamaria Mancuso, che ha vissuto per ben tre volte l’esperienza diretta della malattia.

L’associazione è presente in numerose città italiane, ogni sede ha una sua particolarità che tiene conto delle esigenze territoriali, con obiettivo comune l’accompagnamento e il sostegno psicologico che viene offerto in modo gratuito ai malati di cancro e ai loro familiari. Le attività e i servizi dei volontari sono legate alle patologie oncologiche e a tutte le altre patologie connesse.

Tra le attività l' accoglienza dei pazienti all’interno e all’esterno degli ospedali, l' assistenza nei reparti di chirurgia, radiologia e oncologia, il supporto al dipartimento di epidemiologia per gli studi sull’alimentazione e cancro al Campus Cascina Rosa della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori di Milano; coltivazione dell’orto sinergico al Campus di cascina Rosa, l'assistenza alla segreteria dell’associazione, l' organizzazione di eventi accoglienza dei pazienti e supporto al personale medico all’interno degli ambulatori territoriali di Salute Donna per la prevenzione del tumore al seno e dei melanomi; assistenza psicologica; formazione.

Nel 2014 Salute Donna ha creato un gruppo di associazioni di pazienti impegnate in oncologia e denominato “La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere, un’iniziativa di advocacy politico-istituzionale in ambito oncologico al quale partecipano ben 40 associazioni di pazienti oncologici e 70 parlamentari di ogni partito politico. L’obiettivo è quello di contribuire al miglioramento dell’ assistenza e cura dei pazienti oncologici. Le numerose attività sono svolte grazie al supporto dei 380 volontari impegnati negli ospedali e nelle sedi regionali, provinciali e comunali.

La maggior parte dei volontari sono ex malati di cancro o familiari e seguono due volte all’anno un corso di formazione e colloqui individuali con gli psicologi anch’essi volontari insieme ai medici.

PER PRENOTAZIONI info@salutedonnaonlus.it