Monza Wine Experience al via: date, programma, eventi, degustazioni

Monza, 10 settembre 2023 – Si guarda il colore del vino, si annusano i profumi che si sprigionano dal calice, si assaggia un sorso. Questa volta, però, la degustazione si arricchisce di una nuova fase del tutto spontanea: con la Monza Wine Experience, in programma da domani, lunedì 11 settembre, fino a domenica 17 settembre, ci sarà anche da leccarsi i baffi.

Perché la manifestazione, organizzata da Visionplus con la collaborazione di addetti ai lavori del settore, quest’anno offrirà la possibilità di accostarsi ai migliori vini italiani. Monza non è terra di produzione di vino, non ha nemmeno un ettaro vitato, ma può contare su molti appassionati.

Si preannuncia dunque un successo questa manifestazione che, lanciata ufficialmente nel 2019, è sopravvissuta anche ai difficili anni del Covid ed è stata in grado di crescere sempre di più in numeri e prestigio.

Quest’anno l’iniziativa è caratterizzata anche da una chicca: si tratta della novità “Eccellenze in Villa“, ovvero l’organizzazione di banchi d’assaggio in Villa Reale.

Una esperienza gustativa esclusiva (il biglietto di ingresso costa 110 euro) con le più prestigiose case vinicole italiane. La Monza Wine Experience, però, non è da ridurre a quella giornata. Già a partire da domani nei ristoranti della città sarà possibile assaggiare le etichette partner del progetto, con percorsi enogastronomici.

Giovedì in piazza Duomo saranno protagoniste le bollicine. In piazza sarà allestita una cena a base di Champagne in collaborazione con il ristorante Saint (la quota è di 80 euro, prenotazioni scrivendo attraverso il sito ufficiale della manifestazione).

Non mancherà la tradizionale proposta di “Calici sotto le stelle“ in via Bergamo. La strada della movida attende i curiosi e gli appassionati dalle 18.30 (il costo è di 15 euro per tre degustazioni).

All’Hotel de la Ville venerdì e domenica in programma le masterclass tenute da produttori vinicoli e da giornalisti del settore. Domenica, infine, la cena d’autore nelle sale di rappresentanza della Villa Reale (150 euro la quota di partecipazione).

Non si tratta solo di vini di eccellenza: a preparare i piatti ci saranno chef di fama nazionale e internazionale. Tra loro anche Enrico Crippa, originario di Carate Brianza, che con il suo “Piazza Duomo“ di Alba (Cuneo) è arrivato a 3 stelle Michelin.