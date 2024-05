“Monza in vino", torna la fiera-evento delle eccellenze vinicole italiane

Monza, 6 maggio 2024 – Seconda edizione di "Monza in vino" sabato 11 e domenica 12 maggio, la fiera nazionale alla scoperta delle eccellenze vinicole italiane. Un appuntamento imperdibile per i cultori del buon vino che per la seconda volta viene ospitato nella città di Monza, ma in una nuova location, l'U-Power Stadium (via Francesco Tognini 4) che sarà allestito ad hoc per accompagnare i wine lovers in un viaggio alla scoperta dei segreti delle migliori etichette nazionali fino ad arrivare ai vini biologici e biodinamici.

Oltre alle degustazioni illimitate, ci saranno alcune Masterclass organizzate dall’Associazione Assosommelier: un ampio itinerario per assaporare le note gustative di diverse cantine, un’occasione per apprendere le basi fondamentali dell’enologia di qualità. Sarà possibile degustare diverse cantine come Ca’ del Bosco, Ferrari, Frescobaldi, Donnafugata, Arnaldo Caprai e Antinori. In programma anche un evento con focus particolare alle produzioni vitivinicole delle isole con Donnafugata direttamente ai piedi dell’Etna a Contini Azienda Vinicola Cannonau di Sardegna. Oltre ad assaggiare, sarà possibile acquistare le migliori produzioni artigianali direttamente nel corso della fiera dai produttori e riceverle comodamente a casa grazie a KiPoint, partner ufficiale dell’evento.

Vino, ma non solo. Anche il buon cibo accompagnerà i partecipanti durante le due giornate di fiera: lo stadio ospiterà, infatti, un’ampia area street food e un'esclusiva sezione dedicata ai piatti a base di tartufo, per dare l'opportunità di assaggiare prelibatezze come salumi, formaggi e confetture, direttamente dai produttori. Un’ulteriore opportunità di poter creare abbinamenti e scoprire nuovi sapori che si sposano alla perfezione con i grandi protagonisti dell’evento.

Informazioni utili

L'evento è aperto al pubblico e i biglietti sono disponibili online o presso la sede della fiera. L’ingresso giornaliero offre degustazioni illimitate dalle 12 alle 20, mentre l’ingresso serale, dalle 20 alle 23, costa 12 euro e include 4 degustazioni. L’area street food avrà i seguenti orari di apertura: sabato 11 dalle 14 alle 22 e domenica 12 dalle 12 alle 20. Informazioni: https://www.artedelvinoeventi.it/copia-di-villa-contarini