Ferragosto in Brianza: pic-nic e passeggiate nel Parco Pane e sull’Adda

Cavengo Brianza (Monza Brianza) – Pic-nic fai da te, pranzi comunitari e tuffi in piscina. Ferragosto fra natura e cultura nel Vimercatese per chi resta in città.

Per gli amanti della storia e delle passeggiate ci sono a disposizione i 4mila ettari del Parco Pane e le 18 stanze dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, fra le tappe più amate, le centrali cornatesi dell’Edison, Bertini ed Esterle, ammirate ogni anno da migliaia di curiosi, ma tutto l’itinerario offre scorci mozzafiato. Per una giornata nel verde c’è solo l’imbarazzo della scelta, la mappa degli angolini più suggestivi della zona è on-line, per studiarli basta collegarsi al portale (www.webeasigys.it) dal quale si può anche organizzare il proprio arrivo con i mezzi pubblici.

Dopo pranzo per smaltire si possono fare due passi tra ville e vivai, da Agrate a Cavenago, 7 chilometri, 2 ore e mezzo di escursione alla scoperta di antiche dimore. Oppure, andare per rogge e canali, 11 chilometri, 4 ore. O, ancora, concentrarsi sulle cascine. Immancabili altri due classici in ambito Rio Vallone, il Boscone e Le Foppe. Vere e proprie chicche, di un menu fatto di otto possibilità per girare in lungo e in largo su 42 chilometri totali con un percorso che parte dalla stazione della metropolitana a Gessate e arriva a Verderio, attraversando tre province: Brianza, Milano e Lecco. Sullo sfondo, flora e fauna autoctone, con esemplari rari e in alcuni casi, rarissimi. Chi non teme la fatica può spingersi fino al Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, tesoro Unesco, esempio unico di archeologia industriale sulla sponda bergamasca dell’Adda.

Per chi preferisce stare in un solo posto a Cavenago gli Alpini cucinano nel dehor della sede in via don Borsani. Ma per chi desidera, lasagne, porchetta e patatine fritte sono anche d’asporto su prenotazione (333.40.50.505). Poco distante, in Villa Stucchi, pranzo con cestino preparato a casa e tovaglia a quadretti organizzato dal ‘Giardino di Peter Pan’, adesioni via e-mail all’indirizzo [email protected]. A Concorezzo l’Acquaworld offre un programma non-stop per famiglie dalle 10 a mezzanotte e mezzo fra scivoli, musica e schiuma party (costi e informazioni sul sito del parco www.acquaworld.it).