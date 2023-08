‘Amici per la Zampa’, il contest online contro l’abbandono degli animali

Monza – Un contest online contro l'abbandono estivo degli animali. In previsione poi di una grande festa a settembre, sempre dedicata al rispetto, alla tutela e ai servizi per gli amici a quattro zampe.

È l'iniziativa del centro commerciale Rondò dei Pini di Monza. Si intitola ‘Amici per la Zampa’ e sarà attivo fino al 31 agosto, coinvolgendo il pubblico in un’originale sfida in cui tutti i visitatori e amanti dei cani saranno invitati a pubblicare su Facebook e su Instagram foto e stories in cui si immortalano con i loro amici domestici, accompagnando il tutto con l’hashtag #amiciperlazampa.

"Un contest speciale che, oltre alla sensibilizzazione del pubblico sul tema dell’abbandono – spiegano gli organizzatori - mira al coinvolgimento degli utenti social e dei loro cani per la sfilata di simpatia che, anche quest’anno, avrà come evento culminante la Pet Fest”. Cioè la grande festa in programma il 9 e 10 settembre con la partecipazione di Enpa Monza, The Moving Dogs e Impronta Olfattiva. Tutti coloro che pubblicheranno contenuti partecipando al contest saranno invitati a partecipare alla sfilata non competitiva.

In quei giorni in programma esperienze aperte di dog training, agility, incontri con esperti sul benessere animale, animazioni per grandi e piccini e il coinvolgimento di realtà locali di riferimento nell’ambito della cinofilia e dei diritti degli animali.