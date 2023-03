Basket, a Milano arriva il Partizan Belgrado: vietata la vendita di alcolici in città e al Forum

Renato Saccone, prefetto di Milano

In occasione della partita dell'Eurolega di basket tra Armani Olimpia Milano e Partizan Belgrado, in calendario giovedì sera al Mediolanum Forum di Assago, sarà vietata la somministrazione e la vendita di alcolici, anche per asporto in contenitori di vetro e lattine nella zone del centro città, di corso Como e della Darsena, oltre che all'interno del Forum di Assago e nelle vie adiacenti.

Lo ha stabilito il prefetto di Milano, Renato Saccone “per garantirne il regolare svolgimento ed evitare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica”.