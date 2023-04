Olimpia Milano batte Barcellona 84-76: è dolce il commiato dall'Eurolega

Milano – Si toglie un'altra soddisfazione l'Olimpia Milano nell'ultima sfida casalinga in Eurolega di questa stagione. L'Armani, davanti a ben 11.200 spettatori, supera il Barcellona per 84-76 e non può che aumentare il rammarico per quando l'Olimpia abbia rovinato il suo cammino durante l'inverno. E come al solito il protagonista è quello che ha svoltato la stagione, ossia Shabazz Napier autore di 18 punti (3/4 da 3 e 7/9 ai liberi) e vittorioso in ben 9 partite sulle 12 giocate.

L'Olimpia parte bene con le triple di Melli (7-6 e finirà con 3/3 dall'arco), ma quando il Barça parte sorpassa e allunga con le triple di Mirotic e Kuric (12-19). I milanesi mantengono il contatto con le iniziative di Ricci e Datome per il -2 (23-25), impattano con la schiaccia di Hines a quota 25 al 14' e allungano quando Melli e Baron segnano completando il 12-3 di break (30-26). All'intervallo è la tripla allo scadere di Napier a dare il vantaggio all'Armani (39-36), poi lo stesso play americano insieme a Baron sigla dall'arco i canestri che danno all'EA7 il 47-41 al 23'.

I catalani non segnano per 4 lunghi minuti, poi si accende Higgins e la partita si rivitalizza sul 49-45 al 26'. Un passo alla volta, però, Milano costruisce il suo margine, prima con Davies (che nello scacchiere prende il posto dell'infortunato Voigtmann), poi con la tripla di Ricci toccando la doppia cifra di vantaggio al 30' (58-48). A inizio 4° periodo Pangos, dopo 5 errori, segna finalmente il suo primo canestro ed è quello del 61-50 per i biancorossi. Milano non si ferma più, con due liberi di Baron vola via a +15 (69-54) e chiude a doppia mandata l'incontro.

In Eurolega, così, i biancorossi (questa sera di blu vestiti) hanno la certezza di chiudere davanti alla Virtus Bologna contro la quale giocheranno l'ultima giornata giovedì prossimo. In campionato, invece, Olimpia di scena dopodomani, a Pasqua, con la sfida contro la Carpegna Pesaro alle ore 17.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FC BARCELLONA 84-76 18-21, 39-36; 58-48 MILANO: Davies 8, Thomas ne, Pangos 3, Melli 11, Baron 12, Napier 18, Ricci 10, Hall Shields 5, Hines 10, Datome 2, Voigtmann 5. All. Messina BARCELLONA: Oscar 2, Pauli, Sanli, Vesely 9, Satoransky 2, Laprovittola 12, Abrines 3, Higgins 6, Tobey 12, Kuric 17, Jokubaitis 2, Mirotic 11. All. Jasikevicius Note: tiri da 2: MI 17/30, FCB 13/35; tiri da 3: MI 11/22, FCB 11/31; tiri liberi: MI 17/21, FCB 17/20; rimbalzi: MI 25 (Melli 6), FCB 41 (Sanli 6); assist: MI 21 (Shields 6), FCB 18 (Laprovittola 3)