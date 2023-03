Le pagelle del Milan: Maignan salva i rossoneri, per Kalulu errore fatale

Mike Maignan

Milano, 13 marzo 2023 – Finisce 1-1 la sfida con la Salernitana. Ecco le pagelle:

Maignan 7: salva il Milan con un’uscita di piede, da difensore centrale su Dia poco prima del vantaggio di Giroud. Non può nulla sul gol e poi ne salva uno su Piatek nel finale. E’ uno dei leader, il Milan può contare sempre su di lui

Kalulu 5: gravissimo l’errore in occasione del gol della Salernitana, per il resto sbaglia poco ma quell’errore è fatale al Milan

Thiaw 5.5: fa tante cose belle ma sbaglia su Dia e lo manda in porta. Per sua fortuna dietro c’era Maignan versione… Franco Baresi.

Tomori 5.5: Si batte con ardore ma anche lui va in “bambola” in un paio di occasioni non mostrando la solita sicurezza

Saelemaekers 5: combina poco, si muove molto ma tanto a vuoto e non indovina la giocata vincente (32’ st Florenzi sv)

Bennacer 5: dai suoi piedi parte il cross da calcio d’angolo per l’1-0 di Giroud ma per il resto male. Al rientro appare appannato e poco incisivo (40’ st Tonali sv)

Krunic 5.5: il meno peggio a centrocampo,

Theo Hernandez 5: poche sgroppate, un po’ arruffone e molto nervoso nel finale dove rischia parecchio

Diaz 5.5: non riesce mai a prodursi nei suoi strappi, non trova mai la giocata

Leao 5: un paio di sue progressioni, una conclusione in porta ma anche tanti, troppi, errori e una prova incolore (16’ st Origi 5.5)

Giroud 6: non sembra in una gran serata, poi sfiora la traversa con una super rovesciata e di testa la sblocca al tramonto del primo tempo. Bomber. Mezzo voto in meno per il giallo che gli farà saltare l’Udinese (16’ st Ibrahimovic 5.5)

Allenatore: Stefano Pioli 5: aveva chiesto di rituffarsi in campionato. Cambia poco dopo la Champions ma la risposta non è quella che si attendeva. E anche dai cambi ricava poco.