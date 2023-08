Inter, salta l’affare Samardzic: il centrocampista serbo non sarà nerazzurro

Milano, 16 agosto 2023 – Dopo Scamacca, anche Lazar Samardzic. Salta per motivi simili l’affare per portare a Milano il promettente 21enne dell’Udinese. Ad accordo raggiunto e visite mediche fatte, il club nerazzurro, infastidito dopo il cambio delle condizioni pattuite, ha deciso di rinunciare al 21enne serbo che è già tornato a Udine dove si allenerà a parte in attesa di nuove offerte che potrebbero arrivare dal Napoli o dall’estero.

Il 10 agosto il giocatore aveva sostenuto le visite mediche e si era prestato alle prime foto: sembrava tutto fatto per il suo approdo in nerazzurro sulla base di un accordo raggiunto con la sua ex agente Rafaela Pimenta per 2 milioni a stagione con metà delle commissioni dell’affare a favore del padre di Lazar. Ma è proprio lui a fare saltare l’affare e liquidare la procuratrice, ritenendo all’improvviso non soddisfacente lo stipendio e pretendendo 800mila euro in più all’anno, oltre a commissioni più corpose.

Marotta e Ausilio non ci stanno e ribadiscono l’offerta già avanzata. Il giocatore, che avrebbe voluto vestire il nerazzurro. rimane in “ostaggio” della trattativa per diversi giorni in un albergo di Milano fino al rientro ad Udine. Scade l’ultimatum dell’Inter che non è disposta ad ascoltare le richieste del padre di Lazar. Anzi, i dirigenti paiono decisamente infastiditi e irremovibili come avvenuto per Lukaku prima e Scamacca poi: non si fanno aste, piuttosto si rinuncia a chi non mantiene gli impegni presi. Così Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter che, a questo punto, confermerà Stefano Sensi dopo l’ottimo pre-campionato.

Nel frattempo, il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Carlos Augusto, esterno brasiliano, classe 1999, prelevato "dal Monza a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". "Sono molto felice: questa è una grande squadra. Sono ansioso di giocare a San Siro e aiutare i miei compagni. Non c'è molto da dire: voglio dimostrarlo anche in campo", ha spiegato Carlos Augusto nella sua prima intervista da giocatore nerazzurro, concessa ai microfoni di Inter Tv, in attesa del debutto di sabato sera proprio contro il Monza.