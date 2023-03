Champions League: l’Inter regge al finale furioso del Porto e va ai quarti

Matteol Darmian in recupero su Galeno

Oporto (Portogallo) – L’Inter esce indenne dal Do Dragao e vola ai quarti di finale di Champions League. Ai nerazzurri, dopo la vittoria per 1-0 dell’andata, basta lo 0-0 conquistato ieri al termine di una partita combattuta e grazie ad un finale generoso al cospetto di un Porto che ha spinto parecchio solo nella parte conclusiva. Decisivi Onana e un salvataggio di Dumfries nel recupero, ma l’Inter nel computo dei 180’ ha meritato di passare il turno.

Partita di fondamentale importanza per i nerazzurri anche dal punto di vista economico. I soldi (circa 20 mln di euro totali) ricavati dal passaggio ai quarti di finale di Champions permetterebbero ai dirigenti della Beneamata di operare con molta più tranquillità nella prossima sessione di mercato.

La partita

Risolti gli ultimi dubbi: Skriniar ha recuperato ma va in panchina e Dzeko ha vinto il ballottaggio con Lukaku. Solito e collaudatissimo 3-5-2 per Simone Inzaghi, con Onana tra i pali, difesa a 3 con Acerbi al centro, Darmian a destra e Bastoni a sinistra. Centrocampo a 5 con Dumfries, Barella, Calhanogli in cabina di regia, Mkhitaryan e Dimarco. E davanti la coppia Lautaro-Dzeko. Nel Porto fuori Pepe, a causa di un guaio muscolare, e squalificato Otavio, espulso a San Siro.

Inter subito aggressiva. Al 1’ Mhkitaryan per Dimarco, cross teso in mezzo all’area e Dzeko anticipato al momento del tiro. Ma il Porto risponde subito con una bomba di Uribe dai 30 metri che termina fuori alla sinistra di Onana, proteso in tuffo e che sfiora leggermente la sfera. Poi scende il ritmo della partita, il Porto va a folate e al 19’ Eustaquio impegna Onana con un rasoterra dal limite che il portiere dell’Inter disinnesca con bravura. Al 21’ break dell’Inter con Barella che ruba palla e vola in un contropiede 3 contro 2. Barella serve Dzeko che appena entrato in area lascia partire un sinistro che trova però la pronta respinta di Diogo Costa. Cambio di gioco del Porto, Dumfries si addormenta, palla a Taremi che però non inquadra la porta. Al 39’ invece ci vuole un intervento in scivolata di Dimarco per deviare un tiro di Evanilson dopo un’azione tambureggiante del Porto. Al 46’ Lautaro va via sulla destra, salta due uomini, non vede nessun compagno in area e cossì tira da posizione defilata tra le braccia di Diogo Costa. Brivido per l’Inter al 48’. Pepé dalla destra lascia partire un cross e Eustaquio non arriva all’appuntamento per questione di centimetri.

La ripresa

Parte forte il Porto nella ripresa e sfonda spesso a sinistra dove Dumfries fa fatica. Al 9’ gran palla di Pepè in profondità e Galeno non arriva per un soffio a due passi da Onana. Bel duetto tra Dumfries e Barella che viene contratto al momento del tiro da buonissima posizione. Palla persa a centrocampo da Mhkitarian, contropiede del Porto e gran intervento in chiusura di Darmian su Galeno. Al 24’ della ripresa fuori Dzeko e dentro Lukaku e fuori Dimarco e dentro D’Ambrosio. Doppio cambio anche per il Porto con Franco per Eustaquio e Martinez per Evanilson. Al 27’ Bastoni accusa un problema muscolare ed entra De Vrij. E alla mezzora rasoiata dal limite di Gruijc ma Onana la inchioda a terra con sicurezza. L’Inter esce dal guscio e si rende pericoloso con Calha che fa fuori un paio di uomini ma poi alza la mira e spara alto. Ultimi cambi per Simone Inzaghi. Al 35’ entra Skriniar per un esausto Darmian e Brozovic per Barella. Contropiede dell’Inter al 37’, Lukaku lavora una palla sulla destra e tira, la palla deviata da un difensore rotola verso il centro dove Lautaro è anticipato da un difensore.

Il Porto le prova tutte, mette la palla in area ma i difensori dell’Inter fanno buona guardia. Al 3’ di recupero Martinez, solo in area, tenta la rovesciata al volo in area ma manda ampiamente fuori. Un minuto dopo azione tambureggiante del Porto, tiro di Taremi e salvataggio sulla linea di Dumfries. Sul prosieguo dell’azione cross, colpo di testa di Taremi e Onana compie un grande intervento e salva con l’aiuto del palo. Dopo 7’ l’arbitro fischia la fine. L’Inter è ai quarti.