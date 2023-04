Colpaccio Monza a San Siro: Inter battuta 1-0, decide un gol di Caldirola

Milano – Il Monza espugna San Siro e rifila uno scacco matto all’Inter. La “solita”, purtroppo per i tifosi nerazzurri, Inter di campionato gioca una partita a tratti anonima e senza la giusta cattiveria consentendo al Monza, ben messo in campo da Palladino, di vincere per 1-0 grazie al gol di Caldirola. L’Inter può recitare il mea culpa per non aver impresso alla partita un ritmo più alto e per aver dato “l’anima” solo nel finale. E così i nerazzurri perdono altri punti pesanti in chiave piazzamento Champions palesando i soliti problemi in campionato.

Le formazioni

Sessanta mila a San Siro a sostenere l’Inter e, come prevedibile, nutrita la presenza dei tifosi del Monza. Inter che, visto anche il pareggio dei cugini rossoneri nel pomeriggio a Bologna, devono vincere per rientrare immediatamente tra le prime quattro e quindi per riprendersi un (essenziale) posto nella prossima Champions League. Simone Inzaghi opera un mini turnover in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions mercoledì sera contro il Benfica a San Siro. Il tecnico piacentino opta per Onana in porta, linea difensiva a tre con Darmian, De Vrij e Bastoni, centrocampo a 5 con Asllani in cabina di regia, Dumfries e Barella a destra e Mkhitaryan e Gosens a sinistra. Davanti Lukaku a far coppia con Correa. Mister Raffaele Palladino, invece, schiera il Monza con il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, Izzo, Marì e Caldirola in difesa, Ciurria, Sensi, Rovella e Carlos Augusto a centrocampo e Pessina e Colpani a supporto dell’unica punta Mota.

La partita

Inter subito pericolosa. Lukaku allarga per Barella, cross al centro per l’attaccante belga che stacca più alto di tutti e colpisce di testa mandando però appena a lato alla destra di Di Gregorio. Al 19’ cross rasoterra dalla destra di Dumfries, Gosens la gira bene in porta ma Izzo in spaccata salva tutto e devia in un angolo che la terna, incredibilmente, non concede. Fa tutto bene Correa al 23’, tunnel al limite, dribbling e tiro di sinistro ad incrociare che costringe Di Gregorio alla paratona. Sul ribaltamento di fronte Colpani va via sulla destra e mette al centro un pallone insidioso intercettato da De Vrij, con Dani Mota in agguato a pronto a mettere la palla nel sacco da pochi passi. Alla mezzora esce l’ex Sensi, infortunato, ed entra Caprari. Il Monza si fa pericoloso al 38’. Discesa di Colpani, palla a Caprari e cross deviato in angolo da Darmian. Sulla battuta dalla bandierina Lukaku salta male ma Izzo di testa non riesce ad inquadrare la porta da non più di 5 metri. Dopo 1’ di recupero finisce un primo tempo senza grosse emozioni. Secondo tempo che inizia con l’infortunio a De Vrij sostituito al 5’ da Acerbi. Monza avanti con Dani Mota, palla a Rovella che dal limite gira sul secondo palo mandando la sfera fuori di un metro alla sinistra di Onana. Al 12’ bella azione dei nerazzurri. Barella per Asllani e palla a Mkhitaryan che la smista per Acerbi, cross preciso e colpo di testa di Lukaku che Di Gregorio para in controtempo. Il Monza perde malamente palla al 13’, Lukaku però non ne approfitta calciando alto da buona posizione. Palladino corre ai ripari. Dentro Machin per Rovella e Birindelli per Colpani. Contropiede del Monza, nato da un fallo di Machin su Barella non fischiato da Pairetto, al 18’ concluso con un bel tiro a giro di sinistro di Dani Mota che sfiora la traversa. Al 25’ Inzaghi cambia. Dentro Lautaro Martinez, Brozovic e Calhanoglu e fuori Correa, Mkhitaryan e Asllani. L’Inter attacca ma non è incisiva e così è il Monza a passare in vantaggio al 32’. Angolo di Ciurria e Caldirola salta solo soletto in mezzo all’area e mette la palla in rete con un colpo di testa potente e preciso. Al 35’ Lukaku protegge palla e la dà a Calhanoglu, assist per Lautaro Martinez che colpisce dritto per dritto… trovando la respinta d’istinto di Di Gregorio. Ultimi cambi per il Monza con Valoti e Marlon per Dani Mota e Izzo. L’Inter si riversa in avanti e al 2’ di recupero un colpo di testa di Lautaro Martinez finisce appena a lato. All’ultimo secondo, angolo, testa di Lautaro Martinez e Dzeko manca l’appuntamento col gol per questione di millimetri… Esulta il Monza che sbanca San Siro.