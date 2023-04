Inter-Monza a San Siro: Calhanoglu torna tra i disponibili. Le probabili formazioni

Milano, 14 aprile 2023 – L'Inter tornerà in campo sabato sera al Meazza alle 20.45 contro il Monza in una gara fondamentale per rincorrere la zona Champions. Dopo l'ottimo 0-2 di Lisbona in casa del Benfica nell'andata dei quarti della massima competizione europea, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di rimettersi in marcia in campionato, dove tre sconfitte di fila e un pareggio a Salerno hanno fatto sprofondare la squadra al quinto posto, a -1 dal Milan. Inzaghi metterà mano alla formazione, attuando qualche cambio. La buona notizia è che tra i disponibili ci sarà Hakan Calhanoglu, da ieri tornato ad allenarsi in gruppo. Rispetto a Salerno sarà schierabile anche Danilo D'Ambrosio, dopo aver scontato due turni di squalifica.

Proprio il centrale dovrebbe dare respiro a Darmian, mentre De Vrij è favorito per giocare al centro al posto di Acerbi. A centrocampo Asllani potrebbe sostituire uno tra Brozovic e Mkhhitaryan, mentre Gosens darà riposo a Dimarco a sinistra. In avanti Lukaku e Correa favoriti su Dzeko e Martinez, che potrebbero ritrovare una maglia dal 1' in Champions League mercoledì prossimo.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna.