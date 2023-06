Maxischermo finale Champions Inter-Manchester City: non solo San Siro. Ecco dove vederla in compagnia

Cresce la febbre per la finale di Champions League dell'Inter, in programma sabato 10 giugno alle ore 21 contro il Manchester City. Per i tifosi che non potranno andare allo stadio Ataturk di Istanbul, le alternative per vivere in compagnia l'appuntamento storico per i colori nerazzurri non mancano di certo. A Milano, in primis, San Siro aprirà le porte e sarà ancora una volta sold out: per l'occasione, sarà allestito un maxi schermo da 400 metri quadri. Molti, poi, i punti di ritrovo dove verrà trasmessa in diretta la partita: dai pub alle discoteche passando per i parchi, a Milano e nei dintorni.

San Siro

Proprio a San Siro, lo stadio dove l'Inter ha conquistato la finale tappa dopo tappa, eliminando Porto, Benfica e Milan nella fase a eliminazione diretta, dopo aver superato il girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, ci sarà un maxi schermo da 400 metri quadri, in corrispondenza del primo anello arancio, in una serata da sold out. Trascorse poche ore dall'apertura delle prevendite, martedì 6 giugno, su vivaticket, sono andati in fumo oltre 43.000 tagliandi. I prezzi: primo anello e parterre 20 euro, secondo anello 14 euro, terzo anello 10 euro. Apertura cancelli alle 19, al termine della gara i tifosi non potranno restare nell'impianto e dovranno uscire.

Mare Culturale Urbano

“Fuori programma: visione collettiva della finale di Champions League. Ingresso libero e gratuito, birretta consigliata!”. Annuncia così le proiezione del big match “Mare Culturale Urbano”, alla Cascina Torrette, nella sala polivalente, su un maxi schermo. Si tratta di un centro di produzione artistica e culturale attivo nella zona ovest di Milano, uno spazio che durante tutto l’anno si anima con concerti, cinema, festival, appuntamenti con il quartiere. Info: maremilano.org, via Gabetti 15 Milano, tel. 02.45071825.

Magazzini Generali

Scende “in campo” anche una delle discoteche più note della città di Milano. Anche qui maxi schermo (interno ed esterno) con giardino allestito e postazione bar (interna ed esterna). A partire dalle ore 20 aperitivo a buffet, ingresso uomo e donna a 15 euro con due birre, oppure con un drink. Dalle ore 23.30 alla 01.00 la serata prosegue poi con dj set. Anche in questo caso ingresso uomo e donna a 15 euro (con un drink). Info: magazzinigenerali.org, via Pietrasanta 16 Milano, tel. 025393948.

Lime

Altro evento in una discoteca che vanta due sale da 1.500 e 800 metri quadri, con capienza rispettivamente di 1.000 e 725 persone. Ingresso libero a partire dalle 19, buffet esclusivo all'apertura e all'intervallo, maxi schermo cinematografico a disposizione di 800 persone. Accesso consentito anche ai minori, purchè accompagnati. La serata si chiuderà alla 01.00. Info: eventbrite.it, via Tullo Massarani 6 Milano, tel. 3382724181.

Arena Piola

Per chi preferisce godersi la finale di Champions in birreria, senza perdere contatto con l'atmosfera da stadio, ecco un pub pensato per assistere agli eventi sportivi. Quattro maxi schermi giganti posizionati sopra il bar centrale, audio di prima qualità (con vere e proprie casse da stadio). In più, niente meno che una tribuna, con due curve, seggiolini da stadio e tavolini di supporto. Il tutto condito da birre a profusione, hamburger e taglieri. Info: arenapiola.it, via Filippino Lippi 7 Milano, tel. 022706731.

East River American Pub

Altra birreria che fa rima con calcio, sorella di quella situata a Citylife. Nove televisioni e due mega schermi per non perdersi nemmeno un secondo della partita. E ben dieci spine per gustarsi qualche “bionda” durante la sfida. Per avere un'idea della filosofia del locale, ecco uno dei post più recenti della pagina Facebook del pub: “La birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici”, firmato Benjamin Franklin, padre fondatore degli Stati Uniti d'America. Info: Facebook East River American Pub (mail: [email protected]), piazza Vetra 17 Milano, tel. 0209962694.

Parco Tittoni

Per chi vuole garantirsi una visione all'aperto e collettiva, facendo due passi fuori dalla città, il Parco Tittoni di Desio, in provincia di Monza e Brianza, può essere l'occasione giusta. Maxi schermo nel boschetto, ingresso libero e gratuito, bar e griglia, panini, salamelle, birre, vini e chi più ne ha più ne metta. Nell'area live, quasi in contemporanea, greatest hits anni 80 con ospite Alberto Camerini. L'ingresso è unico, da via Lampugnani 62. Info: parcotittoni.it, via Lampugnani 62 Desio (Monza e Brianza), tel. 3398842707.

Cascina Commenda

Appuntamento sotto il portico di Cascina Commenda a Segrate, in via Amendola, dove TeAtrio allestirà la stessa TV da 85 pollici che ha già portato fortuna all'Italia e alla Nazionale Italiana di Calcio vincitrice nel 2021 degli Europei. Pizza e bibita 10 euro. Per prenotare il proprio posto inviare un messaggio WhatsApp al 333.6424723