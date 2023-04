Inter-Lazio, Inzaghi rilancia Lukaku dal 1'. Tornano anche De Vrij e Brozovic

Milano – L'Inter affronta la Lazio alle 12.30 di domani in una gara fondamentale per recuperare terreno in chiave Champions. I nerazzurri sono sesti, possono rosicchiare tre punti alla seconda in classifica e rilanciarsi sfruttando anche lo scontro diretto tra Roma e Milan, sempre considerando che sulla Juventus pende il punto interrogativo dei provvedimenti della giustizia sportiva.

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione, ma non troppo. Probabile l'avvicendamento tra due ex della partita, Acerbi (titolare mercoledì scorso in Coppa Italia) e De Vrij, che corre verso una maglia da titolare. A centrocampo dovrebbe giocare solo uno tra Barella e Calhanoglu, probabilmente il primo. Entrambi hanno infatti chiuso la gara infrasettimanale con un affaticamento muscolare. In regia, al posto del turco, è pronto Brozovic. Gosens dovrebbe essere preferito a Dimarco sulla sinistra, mentre davanti Lukaku è quasi certo di una maglia dal 1'. Al suo fianco uno dei due argentini, Martinez o Correa.

L'allenatore deve ovviamente tenere conto anche del fittissimo calendario. Mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale contro il Verona, poi sarà di nuovo campionato nel weekend con la Roma, quindi le due semifinali di Champions League contro il Milan con in mezzo il Sassuolo, la trasferta a Napoli subito dopo il ritorno coi rossoneri, la finale di Coppa Italia del 24 e Inter-Atalanta a chiudere un mese di maggio in cui la squadra giocherà sempre ogni tre giorni. Novità della gara di oggi: l'Inter sarà in campo con una maglia senza main sponsor. Sia i nerazzurri che la Roma hanno infatti un contenzioso in essere con Digitalbits, che non ha versato i soldi pattuiti per la sponsorizzazione. Dopo mesi in cui la società ha deciso lo stesso di adottare le casacche con il marchio di criptovalute sul petto dei giocatori, è arrivato il cambio di rotta a fronte della grande visibilità che il finale di annata prevede per importanza degli impegni. Nella prossima stagione ci sarà sicuramente un altro partner commerciale.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hjsay; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. Arbitro: Guida. Diretta tv: Dazn e Sky.