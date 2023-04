Empoli-Inter, Inzaghi rilancia Lukaku: il belga "graziato" per la Coppa Italia

C'è una defezione dell'ultim’ora per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, in programma domani alle 12.30 nella prima partita della domenica di Serie A. I nerazzurri affronteranno i toscani, che all'andata vinsero al Meazza, senza l'indisponibile Henrikh Mkhitaryan, assente per motivi personali. Hakan Calhanoglu, che sembrava destinato a tornare da titolare in regia al posto di Brozovic, dovrebbe invece rientrare nel ruolo di mezzala lasciando al croato il posto davanti alla difesa. Nel 3-5-2 del tecnico interista, possibile anche un cambio tra Acerbi (titolare in Champions) e De Vrij, così come Gosens dovrebbe sostituire Dimarco a sinistra. In attacco fuori Dzeko e dentro Lukaku, mentre Martinez e Correa si giocano l'ultima maglia (favorito il primo).

Poche ore fa una buona notizia per l'Inter arrivata dalla Federcalcio. Dopo la conferma della squalifica per Romelu Lukaku, conseguenza del ricorso respinto dalla Corte sportiva d'appello per l'espulsione subita dall'attaccante contro la Juventus, il presidente Gabriele Gravina ha applicato lo strumento della grazia consentendo alla punta di essere disponibile mercoledì per le semifinali di ritorno. Lukaku era stato espulso a causa della seconda ammonizione sventolata dall'arbitro Massa. Aveva appena segnato il secondo gol e a seguito dell'esultanza aveva urlato “muti” a chi in tribuna lo aveva offeso con cori e insulti razzisti. LE PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. A disp. Ujkani, Stubljar, Tonelli, Cacace, Stojanovic, Degl'Innocenti, Haas, Grassi, Henderson, vignato, Pjaca, Destro, Satriano, Piccoli. All. Zanetti. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. A disp. Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, Acerbi, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Dimarco, Dzeko, Correa. All. Inzaghi. Arbitro: Marinelli di Tivoli.