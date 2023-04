Biglietti derby Champions: i tifosi del Milan spenderanno meno di quelli dell’Inter

La corsa al biglietto per la semifinale Champions League tra Milan e Inter è iniziata. I due club hanno comunicato da giorni le modalità di prelazione e vendita dei tagliandi delle due partite, dalle quali uscirà la finalista che andrà a giocarsi la Coppa a Istanbul sabato 10 giugno 2023 contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City. Detto che i prezzi per assistere a entrambe le sfide di San Siro sono, come ragionevole, più alti della media stagionale - forse un po’ troppo –, va sottolineato che Milan e Inter non hanno adottato la stessa politica di pricing, per dirla all'inglese.

In altre parole, per i settori più “popolari”, il Milan all’andata ha riservato ai propri tifosi un trattamento più vantaggioso di quanto non faccia l’Inter con i suoi nella gara di ritorno.

Facciamo qualche esempio: gli abbonati interisti al primo anello verde e blu per esercitare la prelazione e sedersi allo stesso posto dovranno spendere 149 euro. I cugini milanisti “tesserati” per lo stesso settore pagheranno 104 euro, la differenza è di 45 euro. I tifosi delle curve, secondo anello blu per il Milan e verde per l’Inter, sborseranno la stessa cifra, 69 euro, pari a quella del terzo blu o verde. In pratica, si paga la stessa somma per due anelli diversi da dove la partita si vede diversamente. Premiata la fedeltà degli ultrà o tartassati i tifosi “occasionali” che dovranno accontentarsi di quella che a Milano qualcuno chiama “piccionaia”?. Andiamo avanti: per il primo arancio il Milan chiede 169 euro, l’Inter 30 euro in più: 199 euro. Poltroncina arancio? Milan-Inter 219 euro, Inter-Milan 249 euro. Di seguito il tariffario delle due società da cui si evincono tutte le differenze di prezzo. Va ricordato che la gara di ritorno è quella decisiva che deciderà chi sarà a passare il turno.

PREZZI MILAN-INTER (mercoledì 10 maggio alle 21)

Tribuna Onore Rossa (C-D-F-G) € 419

Poltroncine Rosse centrali (P-R) € 399

Poltroncine Rosse (N-O-S-T) € 319

Tribuna Arancio Centrale (160-162) € 329

Tribuna Arancio (158-164) € 309

Poltroncina Arancio Centrale X € 309

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) € 259

Poltroncina Arancio (157-163) € 219

Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) € 229

Primo Rosso (A-L-I-Z) € 219

Primo Rosso Laterale € 154

Primo Arancio € 169

Primo Arancio Laterale € 129

Primo Blu € 104

Primo Verde € 104

Primo Verde - Family € 104

Secondo Rosso Centrale (225-227-229-231-228-230-232) € 149

Secondo Rosso (223-226-233-234) € 139

Secondo Rosso Laterale € 129

Secondo Arancio Centrale (261-263-265-267-264-266-268) € 139

Secondo Arancio (259-262-269-270) € 129

Secondo Arancio Laterale € 119

Secondo Blu € 69

Terzo Rosso Centrale € 79

Terzo Rosso Laterale € 74

Terzo Blu € 69

Terzo Verde € 69

PREZZI INTER-MILAN (martedì 16 maggio alle 21):