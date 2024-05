Smog, Sala: a Milano qualità dell’aria migliorata, merito di Area B e Area C

Milano - "La qualità dell'aria sta migliorando di più a Milano che nel suo territorio circostante e questo non deriva da nessuna grazia che abbiamo ricevuto ma deriva da azioni che abbiamo fatto con coraggio. Se non si pongono dei limiti, e i limiti sono Area B e Area C, in maniera naturale non si cambia la qualità dell'aria". Questa la riflessione del sindaco Giuseppe Sala nella diretta Instagram "Cose in Comune", quest’oggi dedicata ai due provvedimenti ormai attivi da diversi anni sul territorio cittadino.

Secondo Sala “bisogna offrire alternative ma bisogna porre dei limiti e in più dati sugli inquinanti stanno dando ragione ma ci fanno anche dire che dobbiamo fare di più e che dobbiamo andare avanti perché il parco mezzi circolante cambia poco se non si fanno delle azioni come quelle che stiamo facendo".

Sala ha quindi sciorinato i dati. "La qualità dell'aria è significativamente migliorata, ce lo dicono i dati. Il pm10 è in significativo calo, praticamente dimezzato in dieci anni, e anche a livello giornaliero il numero dei giorni di sforamento del limite si è ridotto del 70% dal al 2023 in dieci anni, ma non siamo ancora nei parametri UE. Anche il pm 2.5 sta facendo registrare una riduzione del 47% dal 2007 al 2023".

"Secondo i dati ufficiali forniti da Arpa e Regione Lombardia - ha sottolineato - il trasporto stradale rappresenta la maggior fonte emissiva di pm10 e ossido di azoto, non il riscaldamento, sebbene su questo bisogna fare di più. E preciso che il Comune di Milano non ha più un edificio con caldaia a gasolio mentre ce ne sono ancora parecchi nel settore privato. Quindi il punto è che il traffico è la maggior fonte di inquinamento in Milano".

Sino al 2018, spiega, "le concentrazioni dentro e fuori Milano sono diminuite alla stessa velocità. Dal 2018, anno di approvazione dell'Area B, le concentrazioni dentro Milano sono diminuite con una velocità quasi doppia fino ad arrivare al 2023 dove il livello in città è minore del territorio che la circonda. Questo è dato accertato da apparati che non controlliamo noi. Con questa nostra azione la qualità dell'aria in Milano sta migliorando del 50% in più di quando sta migliorando nel resto del territorio".