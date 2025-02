Lombardia sesta nella classifica sulla Sanità, Fontana contro il Governo: “Parametri cervellotici, attacchi ingiustificati”

Milano, 27 febbraio 2025 – "Sono cose assolutamente inaccettabili”. Non usa mezze parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel commentare i risultati della classifica del ministero della Salute sulla qualità di cura delle Regioni. Risultati che piazzano i servizi sanitari regionali al sesto posto, quando l’anno prima erano al quarto. “I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della sanità, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della sanità".

E ancora. "Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, pu**anate", ha aggiunto. "La Lombardia, proprio perché è la migliore, sta sulle balle a tutti", ha detto il governatore durante un evento al Pirellone. "Continuiamo a ricevere da Roma attacchi ingiustificati per crearci difficoltà - ha aggiunto Fontana -. Qui prima le cose le facciamo... In altre parti del Paese se ne dicono tante…". Al centro della polemica ci sono i parametri di valutazione relativi alle patologie pediatriche. "L'importante è che il Niguarda sia il migliore ospedale d'Italia e che nei primi dieci ce ne siano altri cinque lombardi. E vedo anche il mio grande ospedale di Varese che è 16esimo nella graduatoria.

Ma cos’è che ha fatto andare su tutte le furie Fontana? Il fatto che nel rapporto del Sistema di garanzia per il 2023, che monitora i servizi sanitari regionali sui Livelli essenziali d’assistenza, quello lombardo scivola giù dalla top five. Immediata era stata la reazione della Direzione Welfare, ricordando che la Lombardia rimane tra le Regioni che avranno una quota premiale del Fondo sanitario nazionale anche nel 2025; che nell’area Prevenzione è migliorata di 5 punti dai 90 del 2022, nell’Ospedaliera è stabile a 86 e il crollo a 76 sul Distrettuale sarebbe "attribuibile a un unico indicatore: il tasso di ospedalizzazione standardizzato in età pediatrica per asma e gastroenterite", "introdotto unicamente per il 2023", che ha valutato circa 1.440 casi "su 1,3 milioni di ricoveri" di cui "il 50% riconducibile a setting differenti, rendendo il dato non pienamente rappresentativo. Nonostante le osservazioni avanzate non è stato possibile apportare correttivi. Se fossero state accolte la Lombardia avrebbe mantenuto la quarta posizione o sarebbe salita al terzo posto".