Il Milan è pronto a vivere il crocevia decisivo per il suo percorso in Champions League: domani alle 18.45 arriva a San Siro il Porto, e per i rossoneri sarà una sfida da non fallire. «I nostri tifosi ci danno sempre grande sostegno. Purtroppo in Champions non abbiamo regalato ai nostri tifosi quelli che si meritano, ma domani abbiamo una chance importante per farlo. Mi aspetto tanto dalla mia squadra» le parole di Stefano Pioli. Il Milan si presenta all’appuntamento da fanalino di coda del Gruppo B , con tre sconfitte in altrettante partite. Dopo aver infatti esordito con una sconfitta contro il Liverpool (3-2 ad Anfield), i rossoneri sono caduti anche contro l’Atletico Madrid (2-1 a San Siro) e con il Porto (1-0 nella loro ultima uscita all’Estádio do Dragao).

Concentrazione

«Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, vogliamo chiudere la striscia di risultati negativi. Dobbiamo concentrarci solo su domani. Come squadra impariamo sempre dagli errori, all'andata non abbiamo fatto bene. Pensiamo solo al Porto, poi penseremo al derby di domenica» il commento del tecnico emiliano, che torna poi sulla sfida dell’Olimpico: «Il Milan ha vinto a Roma perché ha giocato meglio degli avversari, così come a Porto abbiamo perso perché il Porto ha fatto meglio di noi. Credo a questo e penso a questo, non ad altre situazioni che non posso controllare. Noi abbiamo valutato al meglio la nostra prestazione a Roma, abbiamo visto che le cose buone e meno buone. Cosa pensano all'esterno del Milan ci preoccupa poco, noi dobbiamo restare concentrati su quello che stiamo facendo. Non meritiamo lo zero in classifica e domani abbiamo la chance di dimostrarlo. Il Porto è forte, è una squadra esperta, non sarà facile, dovremo giocare ai nostri livelli. Dovremo stare attenti a tutti i dettagli». Sulla formazione lusitana Pioli analizza: «Il Porto ha fatto quello che ci aspettavamo. Sono stati aggressivi, ma non così tanto da non permetterci di giocare. In quello abbiamo sbagliato: il Porto ha giocato meglio di noi, noi ci siamo mossi male e non siamo riusciti a superare la loro pressione. Domani dovremo fare meglio: Il non so con che atteggiamento arriveranno a San Siro, ma sono una squadra aggressiva che sta bene in campo e che ha giocatori offensivi di qualità. Dovremo essere lucidi e bravi e precisi tecnicamente». Giroud potrebbe partire titolare ma l’allenatore rossonero deciderà dopo la rifinitura di oggi pomeriggio. Infine, Pioli chiosa sul suo rinnovo e sul paragone con Guardiola: «Quando il tuo lavoro viene riconosciuto fa molto piacere, sono felice del rapporto che ho con i dirigenti. Siamo tutti convinti di poter fare bene insieme. Guardiola per me è il miglior allenatore al mondo, soprattutto per come migliora i giocatori che ha a disposizione. Io ho cercato di prendere esempio da tutti per migliorare e crescere ed è quello che continuerò a fare».

Parla Calabria

Anche il terzino rossonero Davide Calabria ha fatto il punto sulla sfida di domani: «Sarà uno sguardo pronto perché è l'ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita dal primo all'ultimo minuto. Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica. Non meritiamo questa classifica ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che crediamo nelle nostre capacità, in Champions dobbiamo fare di più e proveremo a dimostrarlo domani. Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore: questo ha portato a fare sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più. C'è poco da dire, dobbiamo partire domani a partire dal fare meglio rispetto all'ultima sfida, penso sia stato l'unico passo falso ma abbiamo fatto un grande girone. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare. Ho lavorato tanto per arrivare fino a qui, mi auguro ci sia tanta gente allo stadio perché è il dodicesimo uomo in campo e speriamo di fare una grande partita per la felicità dei nostri tifosi». Il difensore torna sulla sfida contro la Roma e sulal direzione arbitrale: «Ci saranno sempre questi episodi nel calcio, anche gli arbitri possono sbagliare. Non sono d'accordo che questi episodi abbiano avvantaggiato la Roma perché abbiamo dimostrato di essere più forti sul campo e anche la Roma lo ha detto. Dobbiamo essere più forti anche di questo». Su Pioli il giocatore commenta: «Anche spalle al muro abbiamo dato il meglio di noi e questo lo dobbiamo al mister e lui mi ha aiutato tanto. Il lavoro e capire certi concetti è stato fondamentale nonostante all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica. E' una questione di fiducia e se tutti remiamo dalla stessa parte, i risultati arrivano. Non chiederò mai al mister dove farmi giocare, credo sia il suo compito e posso aiutare in più ruoli se serve. Sicuramente, giocare sempre nella stessa posizione è una cosa positiva, prendi le misure, acquisti fiducia e lavori meglio con i compagni. È una cosa positiva secondo me».

Dove vederla e probabili formazioni

La sfida verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League. Sarà quindi possibile seguire la gara dei Meazza sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’alternativa è rappresentata dall’app Amazon presente su Sky Q.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (Kjaer), Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

PORTO (4-4-3): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luis Diaz; Martinez, Taremi.