Milano, 30 ottobre 2021 - Domani sera il Diavolo proverà a espugnare lo stadio Olimpico centrando i tre punti che valgono il mantenimento della vetta in serie A: contro il Milan ci sarà la Roma di Mourinho che, dopo aver fermato il Napoli e ritrovato il successo a Cagliari, proverà a bloccare anche la volata dei rossoneri, attualmente primi con gli azzurri dell'ex Spalletti. Stefano Pioli sa che sta per cominciare un trittico di partite decisive per la stagione: dopo la trasferta nella Capitale, infatti, arrivano le due sfide a San Siro contro Porto e Inter nel derby. Il tecnico emiliano mette in guardia i suoi: "Loro sono imbattuti in casa e hanno fermato il Napoli". Rebic ancora out, ma recupera Diaz: staffetta Ibra-Giroud.

Confronti

"Mourinho è un grandissimo allenatore e manager. È molto bravo sul piano tattico e mentale. La mia esperienza al Milan è all'inizio. Ci sono tante tappe da fare, dipenderà da dove arriveremo. Voglio che i miei giocatori pensino che sia l'allenatore giusto per loro: non ci interessa sapere quello che abbiamo fatto prima ma è importante quello che faremo da domani in poi. Il mio lavoro nella gestione non è difficile perché è una squadra molto affamata nel vincere qualcosa. Preparare le partite è quello che mi piace di più: cercheremo di trovare la strada giusta anche per la partita di domani" le parole di Pioli in conferenza.

Sul match contro la Roma il tecnico spiega: "Ci aspettiamo una partita diversa. Le qualità della Roma sono diverse da quelle del Torino che è stata una squadra intensa, dovremo interpretare bene la partita a livello tecnico. Le palle inattive sono sempre molto importanti, sappiamo le qualità dei nostri avversari e di Pellegrini e Veretout nel calciare. Ci siamo preparati per contrastarli bene. Formazione? Tengo presente anche i centimetri nella preparazione della gara, quindi magari preferisco un giocatore alto. L'aspetto più importante è quello caratteriale: contro il Napoli i giallorossi sono stati aggressivi, con grande fisicità e determinazione. Dobbiamo aspettarci anche un tipo di ambiente caldo. Noi dobbiamo essere puliti dal punto di vista tecnico e lucidi nelle scelte: tutte le partite per noi sono esami e ci prepariamo per superare esami difficili. Crediamo di esserci preparati bene ma sarà una partita difficile perché la Roma ha un grande attacco. La Roma è imbattuta in casa, l'unica che ha pareggiato col Napoli; ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante".

Condizioni

"Tomori ha caratteristiche importanti per il nostro modo di difendere. Ha una continuità impressionante sia in allenamento che in partita e ha un grande atteggiamento mentale. L'ho visto bene, quando ha questa mentalità è facile farsi trovare pronti" l’analisi di Pioli sul difensore, che prosegue poi su Brahim Diaz, Ibra e Giroud: "Brahim sta meglio, ha fatto una settimana quasi completa. Vediamo domani. Sia Ibrahimovic che Olivier stanno bene, stanno mettendo minuti nelle gambe e crescono in condizione. Uno giocherà dall'inizio e l'altro a gara in corso. Sono d'accordo sulle parole di Kjaer, dobbiamo mettere motivazione e provare a vincerle tutte: gli avversari cambiano e le difficoltà cambiano. Con il Torino abbiamo palleggiato meno del solito ma siamo stati squadra fino alla fine. Non credo che abbiamo giocato male ma bisogna ricordarsi che ci sono avversari che preparano bene le partite. L'importante è avere un'idea e portarla avanti al di là del risultato".

Il mister rossonero fa poi il punto su Rebic, Leao e i vari infortunati: "Il dolore alla caviglia di Ante non è passato, non è a disposizione domani. Viaggiamo giorno per giorno per capire quando potrà essere disponibile: Leao sta bene. accelera, strappa e consuma molto. Deve continuare così, sta dimostrando grande qualità e grandi atteggiamenti. Florenzi e Messias non sono a disposizione. Dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni, non so se per mercoledì ma probabilmente per il derby: Theo l'ho visto bene e domani partirà titolare. Ballo-Touré ha recuperato ma ha fatto un solo allenamento, sarà a disposizione. Dovremo valutare bene le condizioni dei giocatori per schierare sempre una formazione all'altezza”. Infine Pioli parla di possibile turn over a centrocampo: "Sono quattro i centrocampisti, Bakayoko sta meglio e spero presto possa partire dal primo minuto. Le valutazioni su qualche turnazione la farà domani sera: non c'è un giocatore imprescindibile nel Milan, Brahim sta facendo bene ma abbiamo altre caratteristiche da mettere in campo se lui è assente"

Probabili formazioni

A Roma, per l'undicesimo turno di Serie A, a confronto i giallorossi di Mourinho e il Milan di Pioli. Per i padroni di casa l’unico dubbio è legato a Mkhitaryan, apparso sottotono e che potrebbe lasciare spazio a El Shaarawy. Pioli recupererà alcuni giocatori importanti come Theo e Brahim mentre Rebic è out. Davanti a Tatarusanu, spazio a Calabria, Tomori, Kjaer e al terzino francese, a centrocampo ballottaggio tra Bennacer e Tonali al fianco di Kessié, dulla trequarti si candida ad una maglia da titolare Brahim con Saelemakers e Leao ai suoi lati. Davanti, invece, spazio a Ibrahimovic.



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fusato, Boer, Missori, Kumbulla, Tripi, Darboe, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Afena-Gyan, Volpato, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié, Saelemaekers, Brahim Díaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Bakayoko, Krunic, Bennacer D. Maldini, Giroud, Pellegri. Allenatore: Pioli.

Dove vederla

La partita tra Roma e Milan si gioca domani, domenica 31 ottobre 2021, allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio del big match previsto alle ore 20:45. Roma-Milan sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per potersi godere la gara, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. O ancora, tramite il TIMVISION Box.