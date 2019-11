Milano, 23 novembre 2019 - Finisce 1-1 Milan-Napoli, gara valida per la 13esima giornata della Serie A disputatasi allo stadio San Siro di Milano. Un pareggio che non serve a nessuno, tra due squadre malate che continuano nel loro percorso di tentata guarigione.

Pronti via ed è subito boato e applausi per Ancelotti al momento della chiamata delle formazioni, fischi per Biglia e Kessie. Pioli perde all’ultimo Suso, ko per una gastroenterite: dentro Rebic. Dopo due minuti prima occasione per i rossoneri, con Piatek che serve Krunic ma la conclusione è sbagliata. Altro giro, altra conclusione con il medesimo risultato: è il 18’, Piatek spara a lato della porta difesa da Meret. Tre minuti dopo è Romagnoli a girare di testa verso la porta, ma senza incidere. Al 24’ passa in vantaggio il Napoli: tiro da fuori di Insigne e pallone sulla traversa, sulla ribattuta arriva Lozano che insacca di testa. Il pareggio del Milan arriva dopo soli cinque minuti: Krunic sfida per Bonaventura, che dal limite trova la traiettoria giusta e supera Meret, 1-1. Nell’ultima occasione del primo tempo, super uscita da Donnarumma su Insigne. E la prima frazione si chiude sull’1-1.

La ripresa si apre con l’uscita dal campo di Rebic per Kessié. Dopo una rovesciata in area di Koulibaly che esce di poco (50’), è ancora il Napoli a rendersi pericoloso, con Insigne che conclude di poco a lato (58’) prima della netta simulazione in area di Elmas che si prende anche un’ammonizione. Un tiro di Paquetà senza particolari pretese (72’), un’incursione di Allan neutralizzata da Donnarumma (85’) e un’altra conclusione, sempre del brasiliano, respinta dal giovane portiere rossonero. Finisce qui, un pareggio che non serve a nessuno.



Milan-Napoli 1-1

24’pt Lozano (N), 29’ Bonaventura (M)



MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia (28’st Calabria), Krunic; Rebic (1’ st Kessié), Piatek (40’st Leao), Bonaventura. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Gabbia, Brescianini, Suso, Maldini. All.: Pioli

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Allan, Zielinski, Callejon (14’st Mertens); Lozano (39’st Llorente), Insigne (20’st Younes). A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Manolas, Gaetano, Fabian Ruiz. All.: Ancelotti



Arbitro: Orsato

Ammoniti: Paquetà (M), Elmas (N), Hernandez (M), Younes (N)