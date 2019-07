Milano, 13 luglio 2019 - Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali. Le temperature, ancora elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una generale marcata diminuzione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla serata del 26 luglio precipitazioni e temporali su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla Lombardia. Dal pomeriggio del 27 luglio si prevedono precipitazioni o temporali in tutto il nord Italia accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento.

Per sabato 27 luglio scatta l'allerta arancione per rischio temporali in Lombardia. L'amministrazione comunale di Milano ha disposto l'attivazione del Centro operativo comunale (Coc) a partire dalle 12 del 27 luglio per rischio di forti temporali. Con l'allerta meteo parte anche il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l'attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del servizio idrico Mm e quella di Amsa saranno pronte a intervenire in caso di necessità.