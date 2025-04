Arexpo diventa Principia e allarga la sua mission, De Biasio: “Identità che guarda all’Italia intera”

Milano, 14 aprile 2025 – Arexpo cambia nome e dal primo luglio sarà Principia. La nuova denominazione è stata presentata oggi alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Il cambio segna una nuova fase per la società proprietaria dell'area ex Expo Milano 2015, oggi motore del distretto dell'innovazione Mind.

Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo e il nuovo brand logo della società (foto Mianews)

Con Principia, nome che evoca l'idea di inizio e fondamento, la società potrà operare a livello nazionale, grazie all'ampliamento del proprio perimetro d'azione oltre la Lombardia.

“La società non si occupa più unicamente dell'area Expo - ha spiegato l'ad Igor De Biasio - ma sta rigenerando aree in tutta Italia, in nuovi distretti dell'innovazione da collegare con Mind. Era giusto quindi avere un nuovo brand, un nuovo posizionamento e un nuovo percorso che nasce da Arexpo e si evolve in Principia”.

La nuova identità, accompagnata dal pay-off Rinascimento Urbano, punta a sottolineare la missione di trasformare e rigenerare aree pubbliche con attenzione ai territori e alle persone. Il nome e il marchio sono stati sviluppati insieme allo studio Carmi e Ubertis, coinvolgendo anche i dipendenti in una votazione interna.

Rispetto al futuro di Mind, De Biasio ha aggiunto: "Parlerei di una missione che sta progredendo molto velocemente. Oggi Mind è realizzato per un 30 per cento, si concluderà nel 2032 quando ospiterà 70 mila ricercatori, studenti e lavoratori. Al momento siamo a quota diecimila. È un cantiere continuo che procede nei tempi e nei modi migliori”.

Il cambio di denominazione è stato approvato all'unanimità dal Ministero dell'Economia, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Fiera Milano e dagli altri soci.