Maurizio Cattelan apre la Design Week: oltre 100 persone alle 7 in piazza Duomo

Tra i cartelli sollevati al cielo, con la Madonnina sullo sfondo, si legge "Pensati risorto", "The planet is lava", "Giace qui da qualche parte", "Sapore di sale, sapore di male", "Penso dunque muoio". Sui volti, lo slogan timbrato "Smile is the end". Il sorriso è la fine. Un modo per esorcizzare la morte e per allontanarla con ironia (e arte).

Il primo evento

In piazza Duomo alle 7 si celebra così il primo evento della Design week con l'artista contemporaneo Maurizio Cattelan al centro della folla che ha risposto "sì" al suo invito; a fianco il giornalista e divulgatore Nicolas Ballario, il direttore del Museo del '900 Gianfranco Maraniello - ente che ha promosso la manifestazione insieme a "Living" - e l'assessore alla Cultura del Comune Tommaso Sacchi. Così la settimana in cui, più delle altre, il mondo guarda Milano, comincia dalla fine. "La fine allegra" il tema dell'iniziativa, la prima (per il secondo anno) a colazione della storia di Milano. "Caffè, sorrisi, slogan mortali, cornetti di pasticceria e addii".

Alle 7 in punto

Non è solo la colazione ad attirare decine di persone di svariate età, da giovani studenti d'arte (ma non solo) a pensionati che hanno raggiunto il centro città dell'hinterland: c'è il desiderio di esserci, di comunicare sopra le righe seguendo le orme di Cattelan. Una ragazza si presenta con una banana incollata sulla felpa con il nastro adesivo (citando una celebre opera del maestro), un uomo si sdraia con una gabbia calata sulla testa. Un altro mostra fiero due scarpe diverse ai piedi.

Il momento clou

Il momento clou è il sollevamento dei cartelli in aria, tutti precedentemente distribuiti. Poi "tutti a terra, come se foste morti. Con gli occhi chiusi" incita uno dei promotori. Così oltre cento persone si sdraiano nel cuore della città, con Cattelan al centro. Hanno partecipato dopo aver visto circolare il volantino diffuso nei giorni scorsi, dallo stile anni '70, che ricorda quelli fatti col ciclostile.

E la colazione? Alla fine (che è pur sempre l'inizio della giornata) all'ingresso del Museo del '900. "Nello spazio dove un tempo - ricorda Maraniello - passavano i tram. Non è casuale: è uno spazio di connessione". Maurizio Cattelan non commenta ma lascia che sia la manifestazione a dire che persino la morte può far ridere e, forse, che per allontanarla la si deve sfidare senza paura, con un sorriso.