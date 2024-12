MasterChef Uk, la food influencer Nigella Lawson in pole position

Mentre in Italia la nuova edizione di ‘MasterChef’ è ai blocchi di partenza, pronta a debuttare il 12 dicembre su Sky e Now, una pioggia di polemiche, di recente, si è abbattuta sulla versione inglese dello show. Gregg Wallace, storico conduttore e giudice del celebre show culinario della BBC, ha lasciato il programma dopo essere stato accusato da 13 persone, tra cui ex concorrenti, di aver rivolto loro commenti sessuali fuori luogo e inappropriati.

I possibili sostituti

Tra i nuovi nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria di ‘MasterChef Uk’ in sostituzione di Wallace figurano lo chef James Martin, Lisa Faulkner (vincitrice di ‘Celebrity MasterChef’ nel 2010, moglie di John Faulkner, tra i conduttori e giudici dello show), la giornalista, critica e conduttrice Nigella Lawson, molto nota anche sui social, e lo chef Gino D'Acampo. Le riprese della ventunesima stagione della serie si sono concluse da poco ad Atene, in Grecia. La messa in onda era prevista per la primavera del 2025. Intanto è stato pianificato uno speciale natalizio che sembra confermato. Dopo la bufera in cui è finita la trasmissione cult, inoltre, si diceva che il suo destino fosse “appeso a un filo”, ma Banijay, la società di produzione, ha da poco confermato che il programma andrà ancora in onda sulla BBC almeno per altri quattro anni, con buona pace di addetti ai lavori e pubblico.

I retroscena

Gregg Wallace, ex imprenditore della ristorazione, è stato accusato di comportamenti inaccettabili durante le riprese di ‘MasterChef’. Secondo le testimonianze, Wallace avrebbe fatto commenti espliciti riguardanti pratiche sessuali. Tra gli accusatori ci sono anche personaggi noti, come la giornalista Kirsty Wark, che ha ricordato di essersi sentita a disagio durante le registrazioni dello show avvenute nel 2011. Anche il musicista Rod Stewart ha criticato Wallace per aver "umiliato" sua moglie, Penny Lancaster, concorrente della versione VIP dello show nel 2021. In un post su Instagram, la leggenda del pop ha definito Wallace un “bullo maleducato”, affermando che il conduttore ha finalmente ricevuto ciò che meritava. Oltre a ciò, sono emerse ulteriori testimonianze scottanti: una donna, per esempio, ha dichiarato che le ha toccato il suo posteriore dopo un evento e un'altra ha affermato che le ha premuto il cavallo dei pantaloni durante un altro show. Anche il governo laburista, guidato da Keir Starmer, è intervenuto sulla spiacevole vicenda: la ministra della Cultura, Lisa Nandy ha tenuto colloqui con i vertici dell'emittente per ottenere rassicurazioni sul futuro della trasmissione il cui futuro però, come anticipato, dopo iniziali scossoni non sembra compromesso.