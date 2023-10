Lella Costa interpreta Giovanna D’Arco al Teatro Carcano

Milano, 16 ottobre 2023 – Il Teatro Carcano si prepara a ospitare dal 19 al 22 ottobre in scena “Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l'allodola” di Gabriele Vacis e Lella Costa, interpretato da Lella Costa con musiche di Giuseppe Verdi trascritte per pianoforte ed eseguite da Faccini Piano Duo.

Prodotto dal Teatro Carcano, lo spettacolo è un lavoro di tessitura delle tante biografie che hanno ritratto la valorosa Giovanna d'Arco per arrivare alla sintesi più inconsueta.

“Cosa si può dire di Giovanna d’Arco che non sia già stato detto, scritto, cantato, filmato?” E’ con questa domanda, ironicamente provocatoria, che inizia lo spettacolo. Giovanna d’Arco, o meglio Jeanette, come amava essere chiamata, è stata infatti oggetto di mille narrazioni. Lo spettacolo intende restituire, in parole e musica, un ritratto vario e inconsueto di questa ragazza che, pur giovanissima e analfabeta, è riuscita a influenzare il corso della Grande Storia.

Il tutto è restituito dalla maestria di Lella Costa in una continua alternanza di toni, con la collaborazione di Gabriele Scotti per la drammaturgia. Il testo è interamente trapuntato dagli affascinanti brani tratti dall’opera verdiana, eseguiti dal vivo al pianoforte.

Date spettacolo

19, 20, 21, 22 ottobre 2023 Orari 19 e 20 ottobre ore 19.30 21 ottobre ore 20.30 22 ottobre ore 16.30

Prezzi Poltronissima Intero € 38,00 Ridotto under 30 / over 65 € 27,00 Ridotto under 18 € 19,00 Poltrona/balconata Intero € 27,00 Ridotto under 30 / over 65 € 24,50 Ridotto under 18 € 19,00

Vendite online

www.teatrocarcano.com