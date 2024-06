Indagini sul cadavere trovato sotto un traliccio a Zibido San Giacomo: “Era passato di qui qualche giorno fa”

Zibido San Giacomo, 10 giugno 2024 – Sono in corso accertamenti sul corpo senza vita di un uomo dall’apparente età di 35 anni che è stato rinvenuto lunedì sera intorno alle 20 nella campagna intorno a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Era in una risaia ai piedi di un traliccio della corrente elettrica. Si dovrà stabilire se la morte sia dovuta a un tragico incidente oppure a un gesto volontario.

“Avevo visto quel ragazzo verso le 19 camminare serenamente verso la campagna”, racconta una donna che vive in un cascinale poco distante dal viottolo di campagna, strada di Viano, dove è stato rinvenuto il cadavere. “Non sembra dolorante o che avesse problemi – aggiunge – ed era solo. Lo avevo già visto qualche giorno prima, era passato di qui per fare una camminata nei campi, sono in molti a farlo”.

A ritrovare il corpo senza vita dell'uomo è stato il proprietario della cascina che stava effettuando dei controlli nei campi ed ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza della croce Bianca di Binasco. I soccorritori hanno dovuto percorrere alcune centinaia di metri a piedi lungo un cordolo di terra che divide la risaia dal corso d’acqua per raggiungere la vittima. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.