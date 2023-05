Zecchini al sindaco: aiutiamo l’Emilia

"La solidarietà a parole non basta. Serve subito una raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia". Rita Zecchini, capogruppo de “La città in Comune-Sinistra per Cernusco”, chiede al sindaco Ermanno Zacchetti "un impegno concreto". "Siamo di fronte al dramma di una popolazione privata di tutto dal fango e dall’acqua a causa dell’incapacità del territorio di far fronte a eventi climatici imprevedibili - spiega -. Nonostante l’impatto devastante della crisi climatica dovuto alla cementificazione, al dissesto idrogeologico e alla mancata manutenzione, poco o niente viene fatto per prevenire queste tragedie che si ripetono sempre più frequenti e invece per far fronte a questa situazione servirebbe un piano nazionale. Noi però dobbiamo dare un segnale".

Da qui la proposta "di spedire soldi in Romagna". Zecchini invita il primo cittadino a organizzare l’iniziativa e a inserire il punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, "per decidere insieme come lanciare e incentivare la raccolta". Cernusco ha già mostrato il suo cuore grande, l’anno scorso è stata fra le prime città dell’hinterland ad aprire le porte ai profughi ucraini, "sarà così anche questa volta". Bar.Cal.