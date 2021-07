Il loro obiettivo era instaurare un nuovo ordine mondiale di matrice nazi-fascista. Un progetto che è stato stroncato sul nascere dalle forze dell'ordine, che hanno smantellato l'organizzazione che si muoveva fra Milano e Trieste. La Digos di Milano ha sottoposto infatti quattro ventenni ad altrettante misure restrittive della libertà personale, con obbligo di dimora e presentazione giornaliera negli uffici di polizia. L'organizzazione aveva preso il nome di Ar-Avanguardia Rivoluzionaria ed era costituita da giovanissimi che si ispirano ai gruppi suprematisti americani. Il gruppo incitava alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali, oltre ad aver pianificato azioni violente e intimidatorie per recuperare denaro.

L'organizzazione aveva mire espansionistiche, tanto da avere rapporti diretti con altri gruppi di estrema destra come quello elvetico Junge Tat. I componenti di Avanguardia Rivoluzionaria avevano una chiara ispirazione terroristica: avevano persino deciso di usare nomi di battaglia ispirati a figure particolarmente significative nel mondo neonazista come quello di Anders Breivik, responsabile dell'eccidio di Utoya nel luglio 2011.