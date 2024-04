Vittorio Brumotti derubato a Milano: sparite telecamere, pc e la bici dell’inviato di Striscia la Notizia

Dopo ripetute aggressioni per i suoi servizi sullo spaccio a Milano, l’inviato-biker di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è rimasto vittima di un furto ieri pomeriggio, venerdì 19 aprile mentre era al lavoro per il tg satirico di Canale 5. Il colpo è avvenuto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio (custodito e videosorvegliato) del grande magazzino La Rinascente, a due passi da piazza Duomo.

Brumotti si trovava in zona per girare un servizio e consegnare l'iconica "merdina" a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Ma quando è tornato nel suo furgone, insieme alla troupe, ha trovato una spiacevole sorpresa. Il van che conteneva l'attrezzatura per le riprese era stato scassinato e mancavano telecamere, computer, valigie e pure la bici in carbonio personalizzata dalla scritta Brumotti con cui l'inviato-biker è entrato nel Guinness.

Un bottino non di poco conto. Non è ancora chiaro se i ladri possano aver preso di mira il van della troupe televisiva nella consapevolezza di trovare costose attrezzature e l’iconica bicicletta. Un aiuto per l’identificazione dei responsabili potrebbe arrivare anche dalla visione delle riprese delle telecamere della zona. Intanto nei prossimi giorni il colpo sarà al centro di un servizio in onda sul tg satirico di Canale 5 e come sempre, c’è da scommettere, Brumotti non sarà tenero con chi delinque.