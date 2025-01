Violenze di Capodanno, la turista belga ascoltata dai poliziotti italiani: “Racconto lineare e preciso”

Milano – Ha confermato le molestie sessuali subite la notte di Capodanno a Milano, attraverso un racconto "lineare" e "preciso" reso ai poliziotti italiani che l'hanno ascoltata in Belgi o.

La giovane turista belga ha sporto denuncia e gli investigatori hanno acquisito la sua testimonianza che, assieme ai filmati delle telecamere, potrebbe essere utile per identificare gli aggressori. Oltre al racconto di quegli attimi, quando è stata circondata da sconosciuti assieme al gruppo di amici e molestata, i poliziotti coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo hanno raccolto elementi per ricostruire con precisione i movimenti dei giovani turisti fino all'aggressione tra piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele, in mezzo alla folla.

Gli inquirenti lanciano l'appello ad altre possibili vittime e testimoni a farsi avanti. Finora l'unica denuncia formalizzata è quella della turista belga, ma altre persone avrebbero subito molestie tra cui, come hanno riportato media del Belgio, una turista inglese che stava trascorrendo il Capodanno nel centro di Milano con il suo compagno.

Al momento sarebbero almeno 5 i casi di presunti abusi sessuali, nelle forme delle molestie collettive della ‘taharrush gamea’, su cui sta indagano la Procura di Milano. Una donna italiana si è detta pronta a denunciare e si indaga su un altro caso che riguarderebbe un'italiana che era insieme col compagno. Un altro episodio riguarderebbe una donna sudamericana, ancora da identificare, e il quinto è appunto quello della coppia di turisti inglesi.