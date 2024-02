Milano, paura sul bus della linea 69. De Corato: “Insulti al conducente, vetri infranti e una donna ferita”

Milano, 15 febbraio 2024 – Nuovo episodio di violenza sui mezzi di trasporto Atm. Stando a quanto racconta l’on. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato, “ieri sera una persona si è accanita nei confronti del conducente della linea 69, in zona Bonola, insultandolo e aggredendolo senza alcun motivo”.

De Corato spiega che, secondo quanto gli è stato riportato da alcuni cittadini, “il conducente, in servizio presso l’Azienda Atm da circa 30 anni, ha incassato gli insulti senza alcuna reazione. E, a quel punto, il malvivente se la è presa con il bus, devastandolo e rompendo diverse parti dei vetri e andandosene facendo perdere le proprie tracce. Nella rottura di un vetro, una passeggera è rimasta leggermente ferita ed è dovuta intervenire un’ambulanza”.

“Siamo alle solite – denuncia l’onorevole - persone in forte stato di alterazione se la prendono ed aggrediscono utenti e personale Atm senza alcun particolare motivo. Soprattutto questi ultimi, che spesso sono costretti a lavorare in condizioni davvero difficili su linee particolarmente problematiche, con turni “massacranti” e senza riposi settimanali (a causa del poco personale a disposizione e delle scelte in ambito di selezione del personale non idonee da parte dell’Azienda, ndr), vanno tutelati e protetti”.

“Va ripristinato immediatamente il Nucleo di vigili Tutela Trasporto Pubblico che con il Centrodestra, fino al 2011, si occupava di controllare tutti i mezzi pubblici, sia quelli di superficie che le metropolitane. In caso contrario, i bus, continueranno ad essere obiettivo di violenti. Sala e Giana si diano una svegliata”, ha concluso De Corato.