Cormano (Milano), 27 marzo 2018 - Colpo fortunato in Lombardia, a Cormano (Milano), dove è stata realizzata una vincita di un milione di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci della serie "100X". "Quando siamo venuti a conoscenza della notizia di questa importante vincita, abbiamo festeggiato con gioia. In parte e' come se avessimo contribuito alla felicità di qualcuno e questo pensiero ci rende entusiasti!" ha commentato il titolare del punto vendita dove è avvenuta la vincita.