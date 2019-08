Milano, 2 agosto 2019 - Ha aggredito una guardia giurata in servizio alla stazione ferroviaria di Villapizzone, si è denudato e sdraiato sui binari causando un blocco della circolazione durato almeno trenta minuti.

Giunti sul posto, ieri poco prima di mezzogiorno, gli uomini della Polizia di Stato hanno cercato di far desistere l'uomo dai suoi intenti trovando però la ferma opposizione del 38enne. L'uomo prima ha minacciato gli agenti brandendo una grossa pietra e costringendoli ad utilizzare nei sui confronti lo spray al peperoncino, poi si è dato alla fuga lungo i binari dirigendosi verso i quartieri abitati. Proprio lì, in via Chiasserini, è stato bloccato e portato all'ospedale Niguarda dal personale sanitario. L'uomo è stato denunciato per resistenza e interruzione di pubblico servizio.