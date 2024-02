Vigili di quartiere. Presidio, regole e informazioni

Incontri con i cittadini mentre si percorrono a piedi le strade, raccolta di segnalazioni da parte degli abitanti e dei commercianti, un punto di presidio del territorio e vicinanza ai residenti. La “polizia di prossimità” è un servizio svolto dagli agenti del Comando di polizia locale. Un progetto apprezzato dagli abitanti che possono rivolgersi direttamente agli agenti quando li incontrano. In questo modo, si dimostra "la presenza capillare della polizia locale su tutto il territorio - spiega l’assessore Stefano Salcuni - e si avvicinano le persone per conoscerne direttamente i bisogni, le necessità, ma anche raccogliere le segnalazioni. Un modo per essere sempre presenti e parlare con i cittadini, mentre si sorveglia la città". Non solo: i servizi di “polizia di prossimità” includono anche le attività a sostegno delle fragilità, i controlli su situazioni critiche o su cui sono necessari accertamenti.

Per esempio, in caso di segnalazione su minori che non frequentano la scuola da troppo tempo e senza giustificazioni, la polizia locale si attiva in sinergia con i Servizi sociali. Tante anche le richieste da parte degli anziani che incontrando gli agenti per strada possono fermarli e rivolgere loro le proprie necessità, senza doversi recare al Comando di via Caboto. "Si assicura una presenza costante - conclude l’assessore alla polizia locale - garantendo sicurezza e sostegno a chi ha bisogno. Gli agenti svolgono un fondamentale lavoro a servizio della comunità e la “polizia di prossimità” è una delle numerose attività per assicurare controllo, prevenzione e rispetto delle regole".