Vigile del fuoco per un giorno. Villaggio dedicato ai più piccoli

Giornata dei piccoli pompieri. Un raduno aperto al pubblico, dedicato in particolare ai bambini dai 4 anni in su che vorranno provare come ci si sente nei panni del pompiere, “eroe” per eccellenza. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno anche oggi il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Pieve Emanuele diventerà un villaggio dedicato a giovani e giovanissimi: verrà allestito un percorso tutto per loro. Ci saranno inoltre un’esposizione di automezzi e un punto di ristoro e di vendita di gadget. Durante la giornata sarà anche possibile ricevere tutte le informazioni su come diventare pompieri volontari. Il ricavato della giornata verrà devoluto all’acquisto di nuovi automezzi. Il distaccamento dei volontari del vigili del fuoco di Pieve Emanuele “Pinuccio La Vigna“ è operativo dal 2009 e in 14 anni di attività ha effettuato 10.200 interventi, Solo quest’anno ne sono stati portai a termine 972.