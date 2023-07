Videosorveglianza: patto con i carabinieri

Firmata la convenzione per la condivisione del sistema di videosorveglianza lettura-targhe con il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri reparto anticrimine di Milano. Grazie alla stipula della convenzione dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe è possibile un ampliamento dell’intervento delle forze dell’ordine garantendo cosi ordine, sicurezza e repressione dei reati. Il sistema di videosorveglianza consente verifiche in tempo reale per controllare le targhe che transitano in città, verificando così la classe ambientale dei veicoli, e individuano i transiti delle auto rubate, non assicurate, senza revisione, senza il bollo pagato e segnalate dalle forze dell’ordine. I dati rilevati dalle apparecchiature sono trasmessi periodicamente a Regione Lombardia. "Siamo soddisfatti di favorire il lavoro delle forze dell’ordine, in cui il principio di collaborazione è un vantaggio per i cittadini e per la loro sicurezza", ha detto il sindaco Roberto Di Stefano.