Viaggio a Rimini e Gorgonzola con le educatrici: nuove scoperte per la Riabilitazione Psichiatrica

A Rimini con le esperte di Riabilitazione psichiatrica per tornare alla quotidianità. Cinque under 25 dei Centri psico-sociali di Gorgonzola, Vaprio e Pioltello sono partiti per la Romagna con l’obiettivo "di esplorare nuove possibilità al di fuori del proprio tran tran quotidiano, rimanendo in relazione". È il percorso di cura per giovani lontano dagli ambulatori dell’Asst Melegnano-Martesana. "Il viaggio è un breve soggiorno, ma sarebbe riduttivo considerarlo solo una vacanza - spiegano Greta Luchetta e Alice Girombelli, le specialiste dell’Azienda che guidano la delegazione -. Il programma si affianca agli interventi classici e di prestazioni a domicilio. Ma si può prevedere, come in questo casi, anche una sperimentazione in territorio sconosciuto al di fuori dei legami a cui i ragazzi sono abituati". Non è certo la sola novità nel panorama dei servizi. Il Cps dell’ospedale Serbelloni di Gorgonzola è famoso anche per aver introdotto la pet therapy, un’ora alla settimana con Jack per quasi tre mesi, fra abbracci e carezze, biscotti e gioco, sfide e ricompense e "risultati straordinari su ansia, stress, disturbi relazionali e problemi di autostima". Anche in questo caso, cinque protagonisti, giovanissimi, quattro ragazze fra i 18 e i 24 anni pazienti dell’équipe e Jack, meticcio simil Jack Russel certificato per le attività terapeutiche in corsia. "Esperienza da ripetere - così il direttore del dipartimento Salute e dipendenze di Gorgonzola Federico Durbano - con altri gruppi, di giovani e di meno giovani. Anche in campo psichiatrico, ma direi soprattutto in campo psichiatrico, i modelli di intervento e le strutture hanno bisogno di maquillage, originalità e innovazione".

Bar.Cal.