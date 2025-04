Via Mora, le memorie manzoniane e la coppetta che sa di estate

Cucchi

Torno ogni tanto volentieri in una stretta via centrale: Gian Giacomo Mora. Mi riporta a lui, certo, il Manzoni della Colonna infame, poiché, nel 1630, il povero barbiere Mora, innocente, fu giustiziato come "untore" nel tempo della peste. Io passeggio nella strada a lui dedicata, che vorrei pedonale, osservandone la vitalità molteplice e attraente. Intanto, mi coinvolge l’urbana decenza semplice ed elegante delle case, da una delle quali, appena entrato dal corso di Porta Ticinese, vedo spuntare bei grappoli di verde, proprio accanto all’insegna del Burgez, che porta la sctitta, tanto per cambiare in inglese, "Try not to come back if you can", mentre attorno hanno ricoperto dei soliti orrendi scarabocchi… E allora tiro dritto. Ma la via si caratterizza anche per un buon numero di negozi di vestiti usati, il cosiddetto vintage, dai quali a volte mi sono servito, e ci sono non pochi locali, bar o ristoranti, che si susseguono con insolita continuità. Leggo intanto qualche altra insegna come Espolõn Tequila o Kisen e proseguo tranquillo, rimandando ad altro momento la scelta. Purtroppo i minimi marciapiedi, non facilitano il pedone, che infatti teme la strada dove le macchine sfrecciano indifferenti o impacciate... Oltrepasso la Bottega dei Restauri e mi piace osservare, sul lato opposto, al numero 20, un bel complesso residenziale, con accogliente ingresso da un cancello e aiole. Ma ogni volta che ripasso da questa via, la mia mente torna a Giorgio Gaslini, l’ottimo musicista di cui fui amico che ci abitava e con il quale, spesso, passeggiavamo in zona. Ma purtroppo ci ha lasciati nel già lontano 2014. A questo punto, oltrepasso altre due simpatiche botteghe professionali in bel colore verde scuro, e cioè la Legatoria e la storica Schiavio e Bolzani: per zerbini, passatoie e tele meccaniche, che è qui da più di un secolo! Giungo al termine della via, dove vedo la gelateria Oasi. Così entro per il ristoro di una saporita coppetta preestiva...