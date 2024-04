Via la plastica da parchi e piazze: "I volontari si facciano avanti"

Domani sarà la Giornata della Terra. Anche a Pioltello. Chi vuole impegnare un pomeriggio a favore dell’ambiente può aderire all’appuntamento organizzato da Plastic free onlus, per ripulire la città. Alle 15 in piazza Madonna della Seggiola il punto d’incontro di chi vuole trasformare la ricorrenza indetta dalle Nazioni Unite e dedicata al tema “Planet vs plastic“, il Pianeta contro la plastica, per chiedere una riduzione dell’uso delle materie sintetiche non degradabili nella vita quotidiana di almeno il 60% entro il 2040. Per testimoniare la richiesta, contemporaneamente in diversi Stati e in Italia, si tengono 300 eventi di pulizia ambientale. Così i volontari pioltellesi insieme all’Ecomuseo della Martesana si impegnano a pulire l’area del parco Nilde Iotti e piazza Margherita Hack. A chi vuole partecipare gli organizzatori chiedono di portare guanti da lavoro. L’Amsa fornirà i sacchi e i guanti agli sbadati. Per iscriversi: www.plasticfreeonlus.it/eventi.