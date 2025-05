Via ai collaudi nel cantiere della metrotranvia dopo le bonifiche

Un sopralluogo al cantiere della metrotranvia. Lo ha effettuato Daniela Caputo, consigliera delegata alle Infrastrutture della Città Metropolitana di Milano, residente padernese e presidente del consiglio comunale, che ha aggiornato la città sullo stato dei lavori effettuati sulla secondaria del Villoresi, durante le prove di collaudo all’Anello Calderara, uno dei più importanti del progetto. "Oggi, dopo quattro mesi, finalmente ci troviamo nel momento fondamentale che è quello del collaudo. Abbiamo terminato nel giusto tempo: ora partirà quello che è lo scorrimento del canale e verificheremo la tenuta dei lavori", ha annunciato Caputo. Anche le opere propedeutiche alla metrotranvia porteranno benefici a Paderno. "Abbiamo apportato a questo territorio una miglioria per quanto riguarda la bonifica delle aree, ma anche il miglioramento di un servizio che andrà a veder defluire meglio il canale". Presto si entrerà nel cuore della nuova infrastruttura. "Siamo prossimi all’avvio di un tavolo istituzionale con le amministrazioni dei territori attraversati, da Milano fino a Seregno. Qui illustreremo la rivisitazione del cronoprogramma con i suoi tempi e le sue lavorazioni. Si tratta di una scansione che ha rispettato tutte le richieste che ogni singolo Comune ha avanzato per poter definire al meglio la messa a terra dell’opera e la mitigazione dei disturbi che un cantiere di questa portata può comportare". I lavori hanno subìto un forte rallentamento per la procedura di liquidazione in continuità che ha coinvolto l’impresa appaltatrice, per le modifiche al progetto per rispondere alle esigenze dei Comuni e per la dismissione della vecchia linea a Cinisello e Desio. Il termine è ora ipotizzato a marzo 2028. L’opera, 14,3 chilometri progettati nel 1999, ha subìto un iter travagliato con l’apertura dei cantieri a gennaio 2023 per un investimento di 256 milioni.

La.La.