Vetri sfondati . Furti nelle auto

Raffica di furti a bordo delle auto in via Manzoni. Auto con vetri sfondati per portare via una valigia e una borsa con documenti che erano in un bagagliaio. È accaduto l’altra sera davanti ad un ristorante della zona. Non è però l’unico furto a bordo di auto registrato nelle ultime 48 ore. I ladri sono entrati in azione nella zona di via Manzoni dove hanno sede diversi supermercati, ristoranti e hotel ma anche in Perseghetto dove sono state "visitate" almeno altre quattro auto. In questo caso si tratta di furti messi a segno da balordi che hanno asportato dalle auto oggetti di poco valore come cuffiette dei telefoni, un caricatore e altri piccoli oggetti.