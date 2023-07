Vanzago, il Wwf: “Lucia è tornata in libertà”

Vanzago, 27 luglio 2023 - “Lucia è di nuovo in libertà”. A dare la notizia sono i volontari e il medico veterinario del Cras di Vanzago, il Centro recupero animali selvatici situato nel bosco del Wwf, dove ogni anno vengono curati e salvati migliaia di animali.

Lucia è l'unica figlia femmina dei due falchi Pellegrini del Pirellone, i celebri Giulia e Giò che da nove anni "abitano” in cima alla Torre Galfa. Due mesi fa Giulia si era ferita ad un'ala, era stata recuperata dagli operatori Enpa vicino alla stazione Centrale di Milano e portata nel "pronto soccorso" degli animali all'interno dell'oasi vanzaghese. Aveva un'ala affaticata e il battito risultava asimmetrico, dopo alcune settimane di riposo la giovane era stata ricollocata vicino al nido ed è volata via.

Ma purtroppo la libertà non è durata a lungo perché dopo qualche giorno è stata ricoverata di nuovo al Cras, "quando è arrivata la giovane aveva un laccio legato attorno alla zampa e il battito d'ali risultava di nuovo asimmetrico. Dopo diverse settimane di fisioterapia e voliere di dimensioni sempre maggiori per evitare l'affaticamento, il volo del falco è diventato perfetto - spiegano i volontari - ora la lunga degenza di Lucia si è finalmente conclusa. È stata rilasciata in ambiente extra urbano e ora si potrà godere la sua meritata libertà".

Per monitorare i preziosi falchi, nei mesi scorsi, sono state posizionate due telecamere a lato della rete a protezione della Torre Galfa, attive ventiquattr'ore su ventiquattro, in grado di rilevare qualsiasi movimento. La soluzione per intervenire prontamente a salvare i falchi pellegrini del Pirellone ed evitare che anche i piccoli rapaci finiscano per rimanere intrappolati. A installare gli occhi elettronici è stata la Polizia locale di Milano, in accordo con la proprietà della Torre Galfa, Selvatica Milano e regione Lombardia: con una app sul cellulare possono intervenire in tempo reale.