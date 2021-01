Milano, 2 gennaio 2021 - "Partirà da lunedì 4 gennaio, secondo la programmazione originaria della Direzione Generale Welfare, la vaccinazione del personale delle Asst, Irccs, Spedalità privata e Rsa. Si prevede una capacità di somministrazione iniziale fino a un massimo di 10.000 dosi al giorno, che potrà essere successivamente incrementata fino a 15.000". Lo rende noto l'assessore regionale al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in merito all'avvio della campagna vaccinale anticovid sul territorio lombardo.

"Questi numeri - sottolinea l'assessore - saranno in grado di rispondere al fabbisogno di coprire la popolazione sanitaria delle strutture con l'obiettivo di raggiungere il requisito di 'covid free', rispettando la scadenza fissata per tutte le regioni, entro la fine del mese di febbraio, con la dose di richiamo da effettuare dopo 21 giorni. Chi utilizza delle graduatorie riferite a tre giorni, di cui uno festivo, per continuare a cavalcare polemiche pretestuose, dimostra assenza di responsabilità istituzionale e politica".