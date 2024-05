Una scuola media per Dergano. Dodici classi e spazi aperti alla città

A fine anno Dergano avrà una nuova scuola media. A fare il punto della situazione è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ieri ha visitato i cantieri, pubblicando su Instagram le immagini dei lavori in corso e i dettagli: "Un investimento di quasi 9 milioni di euro – scrive il sindaco in calce alle immagini –. Nel nuovo edificio saranno ospitate 12 classi e ci saranno cinque laboratori. La biblioteca e la palestra saranno aperte anche ad un utilizzo esterno in orari extrascolastici e si farà ricorso a geotermia e fotovoltaico".

I lavori erano cominciati il 15 settembre del 2021. In un’area di 6.948 metri quadri in tutto - al civico 24 - sussisteva un altro edificio: per anni era stato utilizzato come scuola per poi ospitare la sede del polo catastale del Comune di Milano. La vecchia struttura è stata demolita ed è stato bonificato il terreno: è stato rimosso e smaltito anche un serbatoio interrato.

La futura palazzina sarà destinata a ospitare una scuola media, la data presunta per il termine dei lavori è il 31 dicembre 2024. Oltre alle 12 aule e ai laboratori, ci sarà il refettorio, una biblioteca polivalente da 300 metri quadri e la palestra che, vista l’ampiezza, potrà ospitare un campo regolamentare da basket o da pallavolo con una tribuna da 100 posti. "Queste due ultime funzioni saranno aperte anche ad un utilizzo esterno in orari extrascolastici facendo sì che il nuovo insediamento assuma anche la valenza di centro civico", spiegano da Palazzo Marino. La scuola sarà costituita da due corpi di fabbrica disposti tra loro a formare una “L”.

"Il primo corpo, collocato lungo via Catone, ha quattro piani fuori terra e ospita l’atrio, la biblioteca, gli spogliatoi, le aule didattiche, i laboratori e gli uffici amministrativi, con uno schema a manica doppia con corridoio centrale – spiegano ancora dal Comune –. Il secondo corpo, orientato ortogonalmente alla via Maffucci, ha due piani fuori terra e ospita la palestra, collocata al piano rialzato ed il refettorio al piano seminterrato". Il piano seminterrato si affaccia su una zona ribassata dove sarà sistemato un campo da gioco esterno.