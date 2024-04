"Un paese immobile da 30 anni. È arrivato il tempo di cambiare"

Un anno di lavoro preliminare, e oggi lista e candidato: il campo largo vignatese è quello della civica Vignate Futura che punta sull’avvocato civilista 66enne Luigi Baggi: "Trent’anni di un’amministrazione immobile e di paese sempre uguale, è il momento di cambiare". Luigi Baggi ha all’attivo una candidatura nel 2008 con il Pd, "la nostra - dice oggi - è una lista civica di respiro progressista. Non nasciamo in un giorno, il gruppo ha preso visione della situazione e formulato la sua proposta che nelle prossime settimane condivideremo con la cittadinanza". Punto primo e centrale, lo stop al consumo di suolo: "L’eredità che raccogliamo è pesante. L’ultimo regalo dell’Amministrazione uscente il maxi data center. Ma c’è anche il tema delle logistiche. Va affrontato in modo organico, ma soprattutto non da soli, bensì in rete con gli altri Comuni". Ma gli argomenti sono molteplici. "In questi anni sono state trascurate enormemente le manutenzioni, per esempio quelle dei fontanili, una ricchezza del nostro territorio. Il verde agricolo non ha avuto alcuna tutela o valorizzazione". Il tema sensibile dei servizi alla persona: "C’è stato un crollo verticale, è un comparto che va ripensato. Partendo dagli anziani, per cui mancano servizi di prossimità, basti dire che non c’è nemmeno un postamat, per arrivare ai giovani, per i quali non c’è nulla. Su questo abbiamo delle proposte, che partono dalla riqualificazione del centro sportivo e dalla ridestinazione di un locale al suo interno, dove si potrebbe realizzare un centro di aggregazione familiare". Nel programma spazio per la cultura e la socialità, "dopo anni di nulla qualche cosa si è mosso per rivitalizzare il paese, ma tardi. Da rifare il settore della comunicazione al cittadino".Monica Autunno