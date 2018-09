Milano, 28 settembre 2018 - Ottobre, mese in rosa. Per l'occasione, è stata presentata la 26° Campagna Nastro Rosa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano con l'obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

“Prosegue il nostro impegno a favore delle donne” ha sottolineato il professor Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano “e anche quest’anno in cui celebriamo i 70 anni di attività vogliamo sensibilizzarle sull’importanza dell’ ‘arrivare prima’ contro il tumore al seno. Per ricordare a tutte di sottoporsi a un controllo di diagnosi precoce distribuiremo 30mila nastrini rosa, il pink ribbon simbolo di questa lotta. Dal 2003 al 2017, durante il mese rosa, abbiamo effettuato oltre 15mila visite gratuite. Il tumore al seno fa ancora registrare oltre 50mila nuovi casi ogni anno nel nostro paese, secondo i dati del rapporto Aiom/Airtum ‘I numeri del cancro in Italia 2017’. Ma sono sempre di più le donne che sopravvivono, l’87% a 5 anni dalla diagnosi. Questo dimostra che battere il cancro sul tempo si può”.

Insieme a LILT Milano, anche quest’anno, sono numerose le aziende, i comuni, le associazioni in prima linea durante il mese rosa della prevenzione, al fine di ribadire, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Su tutte, il Comune di Milano, da sempre in prima linea nel sostegno a LILT.

“Sapere innanzitutto che cosa fare per non perdere tempo e speranze. Da ventisei anni con la campagna “Nastro Rosa” - ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala – LILT Milano porta avanti con forza questo messaggio educando e incoraggiando le donne alla prevenzione. Sottoporsi a visite di controllo è indispensabile per non trovarsi da sole e troppo tardi ad affrontare una malattia che fa paura, ma da cui si può guarire. Il mio invito, rivolto a tutte le donne, è lo stesso di LILT: sottoponetevi agli screening senza timore e sempre. A Milano sono numerose le strutture e le associazioni a cui è possibile rivolgersi per sapere tutto ciò che si può e si deve fare. Ringrazio LILT Milano per l’impegno e la determinazione con cui, in tutti questi anni, non ha mai smesso di lottare al fianco delle donne”.

“Il Comune di Milano” ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino “sostiene tutte le iniziative che puntano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione. In particolare, è fondamentale informare le donne, che spesso sono i soggetti più a rischio, su quanto una diagnosi precoce che arriva grazie a controlli periodici possa aiutare a vincere la battaglia contro il tumore. Per questo ringraziamo LILT che, con la sua campagna Nastro Rosa, ogni anno ci aiuta a fare dei grandi passi avanti in questa direzione”.

Moltissime le iniziative in programma. Tra queste, il conferimento a Miuccia Prada del premio “Lilt for Women Campagna Nastro Rosa 2018”, giunto alla sua quarta edizione, per il suo straordinario impegno a favore della città di Milano e del sociale. “Sono particolarmente orgogliosa di ricevere questo riconoscimento da un’istituzione che da 70 anni lotta ogni giorno, con i suoi medici e i suoi volontari, per salvare vite umane e promuovere la cultura della prevenzione e della ricerca” ha risposto Miuccia Prada sul palco. “Ma sono anche un po’ imbarazzata perché il mio contributo è insignificante rispetto a quello di tutte le persone che dedicano con impegno e dedizione le loro vite alla società ed alla scienza. Grazie!”

Comme d’habitude, anche il mondo della moda scenderà in campo a favore della prevenzione: sabato 29 settembre si terrà la giornata dello shopping solidale organizzata in collaborazione con MonteNapoleone District. Le vie Montenapoleone, Verri, Sant’Andrea, Santo Spirito, Borgospesso, Bagutta e Gesù si tingeranno di rosa e i brand aderenti devolveranno il 10% dell’incassodell’intera giornata a LILT Milano. “La solidarietà è uno dei modi in cui si esprime il nostro essere milanesi” ha aggiunto Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District. “La nostra città da sempre è un esempio per tutti e a maggior ragione quando si parla di beni di lusso è importante non dimenticare chi ha più bisogno. Per l’ottavo anno consecutivo, MonteNapoleone District aderisce alla campagna a sostegno della LILT. Con la giornata di shopping in cui le boutique associate devolvono il 10% dell’incasso per raccogliere fondi a sostegno delle attività di diagnosi precoce del tumore al seno, la moda diventa solidale in nome della prevenzione al femminile".

Non solo, per tutto il mese di ottobre saranno offerte visite senologiche gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili, negli Spazi Prevenzione LILT di Milano, Cernusco sul Naviglio, Monza, Novate Milanese e Sesto San Giovanni e sull’Unità Mobile che farà tappa, dal 13 al 21 ottobre, in diversi comuni dell’hinterland milanese.

Continuano poi gli appuntamenti del progetto Milano diventa Rosa, lanciato a giugno e promosso dalla Chocolate Academy Center Milano con il patrocino del Comune di Milano a favore di LILT Milano. In piazzetta Croce Rossa, sabato 29 settembre dalle ore 10 alle 18, sarà possibile trovare un esclusivo carretto del gelato dove saranno proposti gelato, tavolette e praline fatti con il Ruby Chocolate, cioccolato naturalmente rosa grazie a una speciale lavorazione della fava di cacao.

Dal 13 al 20 ottobre sarà, invece, la zona di Brera a tingersi di rosa: in via Fiori Chiari, in collaborazione con l’Associazione Commercianti via Fiori Chiari, saranno esposti alcuni scatti della mostra #fatelevedere. Per tutto il mese di ottobre i negozi aderenti offriranno, inoltre, la tavoletta di cioccolato rosa e nelle giornate del 13 e 20 ottobre, dalle ore 15 alle 21, sarà inoltre possibile degustare il gelato rosa. "E’ un onore per me, come milanese, avere la possibilità di partecipare ad una giornata come questa dedicata alle donne e che perfettamente si inserisce nel progetto Milano diventa Rosa, che stiamo costruendo giorno per giorno con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Milano” ha concluso Davide Comaschi. “Come direttore di Chocolate Academy Center Milano, ho realizzato con il mio team, di giovani donne pasticcere, alcuni prodotti dedicati a LILT e alle donne: praline di cioccolato naturalmente rosa con un gusto leggermente fruttato. Vogliamo regalare un po' di dolcezza per ricordare quanto la prevenzione sia fondamentale."