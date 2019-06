Milano, 10 giugno 2019 - Il consigliere regionale della Lega Simone Giudici presentera', durante la seduta di martedì 11 giugno del Consiglio regionale, una mozione urgente per la candidatura di Milano a sede centrale del Tribunale dei Brevetti.

"Come e' noto - spiega Giudici - l'Europa si sta prestando a dotarsi di un nuovo assetto circa i brevetti, mediante la creazione di una certificazione unitaria e di una protezione uniforme che valga su tutto il territorio dell'Unione. Nel corso della presente e della passata Legislatura l'Aula del Pirellone si e' pronunciata diverse volte favorevolmente alla candidatura di Milano a sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Per la nostra metropoli si tratterebbe di una grande occasione: diventare la capitale europea dei brevetti e dell'innovazione. l'Italia infatti costituisce il Paese che, lo scorso anno, ha avuto l'incremento più significativo quanto a domande di brevetti e la Lombardia è la prima regione italiana su questo fronte. Viene da se' comprendere come Milano costituisca la candidata ideale, specie a fronte del mancato ottenimento della sede di Ema, l'Agenzia europea del Farmaco".

"A fine di questo mese - aggiunge - si terrà l'incontro fra il presidente Fontana, il Ministro degli Esteri, il presidente della Corte d'Appello di Milano e il presidente dell'Ordine degli avvocati proprio per discutere della questione. La mozione dunque servira' a conferire ulteriore forza al nostro Governatore nei confronti del Governo nazionale, al fine di avere un fronte compatto e determinato per la candidatura di Milano a divenire la sede centrale specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti. Auspico in questo senso - conclude Giudici - la massima collaborazione da parte di tutte le forze politiche che siedono nell'Aula del Pirellone".