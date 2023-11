Trenta posti letto a prezzi calmierati nella residenza Camplus di Sesto

Trenta posti letto in più per gli studenti dell’università Statale nella residenza Camplus di Sesto San Giovanni, in via Mantova 75. È frutto dell’accordo sottoscritto dall’ateneo e dalla Fondazione Camplus e rientra tra le iniziative finanziate dal “NextGenerationEU”, attraverso il Pnrr. Gli studenti hanno accesso per dieci mesi ai posti, in camera doppia, a 250 euro al mese (compresi utenze, manutenzioni e servizi), ovvero la tariffa applicata a tutti gli assegnatari di un posto nelle residenze universitarie della Statale. "Salutiamo con grande favore questa convenzione con Camplus, che ci permette di garantire ai nostri studenti 30 posti in più per coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme per il diritto allo studio – sottolinea Marina Brambilla, prorettrice ai Servizi per la didattica e agli Studenti –. Stiamo seguendo tutte le vie possibili per far fronte alla continua crescita di domande di posti letto nelle nostre residenze: abbiamo residenze di proprietà, residenze in comodato da enti pubblici e, negli ultimi anni, ci siamo orientati anche verso le convenzioni con i privati e le fondazioni, in particolare laddove ciò è stato previsto e supportato da fondi pubblici".